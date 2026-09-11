El hallazgo de un manuscrito oficial inédito de 1833 sacó a la luz la primera reconstrucción diplomática sobre la ocupación británica en las Islas Malvinas. Fechada el 26 de enero de aquel año —pocas semanas después del desembarco inglés en Puerto Soledad—, la carta enviada por el gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par de Tucumán, Alejandro Heredia, califica el ataque militar como una "escandalosa agresión" y revela cómo el Gobierno argentino inició las acciones formales para exigir la restitución del territorio patrio.
En 1833 escribió una carta sobre cómo los ingleses usurparon las islas Malvinas y 200 años después se supo su contenido
El documento sobre las Islas Malvinas fue enviado por el entonces gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano, Alejandro Heredia, pocas semanas después del desembarco británico en Puerto Soledad.
Los detalles del ultimátum sobre Malvinas y la resistencia en Puerto Soledad
La misiva sobre las Islas Malvinas se basa en el parte de guerra remitido por el comandante José María Pinedo, capitán de la goleta argentina Sarandí, quien estuvo presente en el archipiélago al momento del arribo de la nave de guerra HMS Clio.
El escrito histórico expone los pasajes más dramáticos del conflicto en el Atlántico Sur:
- Invasión en tiempo de paz: Balcarce manifiesta el desconcierto de las autoridades patrias frente a la acción armada del comandante británico John Onslow, remarcando que se ejecutó en abierta violación a los tratados de "amistad y comercio" vigentes entre ambas naciones.
- Rechazo a la intimación: El capitán Pinedo se negó en primera instancia a arriar el pabellón nacional sin una orden directa de Buenos Aires. Sin embargo, ante la aplastante superioridad militar británica, dejó asentada una protesta formal responsabilizando al Reino Unido por el despojo.
- El desembarco y la usurpación: El 3 de enero de 1833, tropas inglesas desembarcaron en tres botes en Puerto Soledad, retiraron la bandera argentina que aún flameaba en tierra e izaron la bandera británica.
Reclamo de soberanía y valor documental
Antes de emprender el repliegue de sus tropas, la marina argentina dejó la custodia de los bienes del establecimiento a cargo del poblador Juan Simón, reafirmando la continuidad jurídica sobre las islas.
El documento, firmado de forma conjunta por Juan Ramón Balcarce y Manuel Maza, concluye ratificando la "firme resolución" de la República de defender sus derechos de soberanía. La carta se conserva en el archivo histórico de Tucumán y constituye una prueba clave de que la Argentina rechazó y protestó la ocupación ilegal británica desde el primer momento.
En pocas palabras
- Hallazgo documental: Se descubrió un manuscrito de 1833 sobre la ocupación británica de las Islas Malvinas.
- Denuncia diplomática: La carta califica la acción como "escandalosa agresión" e inicia reclamos formales.
- Contexto histórico: El documento detalla el desembarco inglés y la protesta argentina en Puerto Soledad.