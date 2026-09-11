En 1833 escribió una carta sobre cómo los ingleses usurparon las islas Malvinas y 200 años después se supo su contenido

Los detalles del ultimátum sobre Malvinas y la resistencia en Puerto Soledad

La misiva sobre las Islas Malvinas se basa en el parte de guerra remitido por el comandante José María Pinedo, capitán de la goleta argentina Sarandí, quien estuvo presente en el archipiélago al momento del arribo de la nave de guerra HMS Clio.

El escrito histórico expone los pasajes más dramáticos del conflicto en el Atlántico Sur: