Los potes viejos de helado no se pueden usar como recipiente para guardar alimentos

También existen algunos envases plásticos de helado que son más rígidos, como los que se usan para envasar más de dos litros de helado, y vienen unos pequeños envases de cartulina con barrera antihumedad muy usados en heladerías ecológicas que optan por cartón reciclable.

¿Se pueden usar los envases de helado como recipientes de comida?

Te sobraron unas empanadas o un poco de asado del domingo y lo guardas en el envase de helado que vienes reutilizando desde hace años.

Te queda un poco de guiso o fideos con tuco y también los guardas en el pote plástico de helado. Hay que llevar bizcochuelo a la juntada y agarras el mismo pote blanco de tergopor que usaste para ese guiso o esos fideos.

Los envases plásticos de helado no son táperes herméticos pensados para conservar sobras de comida o alimentos crudos. Los envases plásticos o potes de helado son descartables.

Estos plásticos no fueron diseñados para almacenar comida caliente.

Están hechos de plásticos de un solo uso que pueden liberar sustancias tóxicas al entrar en contacto con alimentos ácidos, calientes o con grasas.

Además, cuando pasa mucho tiempo y el material se raya o agrieta, pueden quedar restos de alimentos en esas pequeñas ranuras que atrapan humedad y favorecen el crecimiento de bacterias y hongos.

Estos potes resisten bien el frío del helado, pero no se llevan bien con el calor. Se deforman con facilidad, sobre todo si cometemos el error de meterlos al microondas.

Además, las tapas de estos envases plásticos a veces no son muy herméticas o se van rompiendo con el paso del tiempo. Si queda mal cerrado en la heladera, se puede generar algún tipo de contaminación o alteración del alimento.

En conclusión, el pote del helado solo se usa para el helado o para mandar al freezer algún alimento que no tenga grasas ni esté caliente.

¿Qué envases son mejores para guardar alimentos?

Lo mejor es usar recipientes de vidrio templado para guardar los alimentos porque son muy higiénicos y no transfieren nada a los productos.

Siempre hay que usar materiales aptos para alimentos.

Si usamos envases plásticos, deben ser los libres de BPA, resistentes al calor y con tapas bien herméticas.