Árbol de jade: por qué recomiendan clavar un palito de helado en su tierra y cuál es el beneficio

Al ser un material poroso y absorbente, la madera no tratada del palito de helado reacciona de forma inmediata al contacto con la humedad atrapada en la profundidad de la maceta.

Los palitos de helado pueden ser indicadores de la falta o el exceso de riego.

Para poner en práctica este truco, solo se debe enterrar el palito de madera bien cerca del centro de la maceta y dejarlo allí durante unos dos o tres minutos. Al retirarlo, la respuesta es clara:

Si sale con restos de tierra húmeda pegada o con la madera oscurecida: significa que la zona profunda todavía conserva agua acumulada. En este caso, no se debe regar.

significa que la zona profunda todavía conserva agua acumulada. En este caso, no se debe regar. Si sale completamente seco y limpio: el sustrato perdió toda la humedad retenida y es el momento indicado para aportar agua nuevamente.

Cuál es el verdadero beneficio para el árbol de jade

El beneficio directo de aplicar este método en el árbol de jade es evitar el exceso de agua, un factor que pudre las raíces con suma facilidad y afloja los tallos de la planta hasta causarle la muerte.

Para asegurar la salud de tu árbol de jade, utilizá únicamente palitos de madera natural que no contengan restos de pintura, barniz ni pegamentos químicos.