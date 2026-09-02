Tener un árbol de jade en el patio, el balcón o en el interior del hogar es una de las opciones más elegidas por los apasionados de la jardinería. Esta planta suculenta (Crassula ovata), reconocida mundialmente tanto por su elegancia como por estar asociada a la prosperidad según el Feng Shui, destaca por sus hojas carnosas y su gran resistencia.
Árbol de jade: por qué recomiendan clavar un palito de helado en su tierra y cuál es el beneficio
Este sencillo truco casero se convirtió en el mejor aliado de los amantes de las suculentas. ¿Para qué sirve?
Sin embargo, lograr que se mantenga fuerte, brillante y sin hojas caídas requiere de un cuidado fundamental en el que muchos suelen fallar: el riego adecuado. Para evitar este problema que suele ser fatal, los especialistas en plantas popularizaron un eficaz truco casero que consiste en clavar un palito de helado en el suelo del ejemplar.
Por qué clavar un palito de helado en la tierra del árbol de jade
El funcionamiento de este secreto de jardinería se basa en el mismo principio que se utiliza al pinchar un bizcochuelo en la cocina para saber si está listo.
Al ser un material poroso y absorbente, la madera no tratada del palito de helado reacciona de forma inmediata al contacto con la humedad atrapada en la profundidad de la maceta.
Para poner en práctica este truco, solo se debe enterrar el palito de madera bien cerca del centro de la maceta y dejarlo allí durante unos dos o tres minutos. Al retirarlo, la respuesta es clara:
- Si sale con restos de tierra húmeda pegada o con la madera oscurecida: significa que la zona profunda todavía conserva agua acumulada. En este caso, no se debe regar.
- Si sale completamente seco y limpio: el sustrato perdió toda la humedad retenida y es el momento indicado para aportar agua nuevamente.
Cuál es el verdadero beneficio para el árbol de jade
El beneficio directo de aplicar este método en el árbol de jade es evitar el exceso de agua, un factor que pudre las raíces con suma facilidad y afloja los tallos de la planta hasta causarle la muerte.
Para asegurar la salud de tu árbol de jade, utilizá únicamente palitos de madera natural que no contengan restos de pintura, barniz ni pegamentos químicos.
En pocas palabras
- Árbol de jade: conocé el truco casero para mantener tu suculenta sana y sin hojas caídas.
- Palito de helado: descubrí cómo esta herramienta simple te ayuda a controlar el riego y evitar el exceso de humedad.
- Beneficio: aprendé a prevenir la pudrición de raíces y asegurar la longevidad de tu planta con este método.