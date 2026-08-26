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Jardinería casera

Árbol de jade: cuáles son las hojas que tienes que podar para que crezca fuerte y denso

La poda es un paso fundamental para lograr una buena apariencia en el árbol de jade. ¿De qué manera conviene realizarla?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
La poda es fundamental en el árbol de jade y otras plantas. 

La poda es fundamental en el árbol de jade y otras plantas. 

El árbol de jade (Crassula ovata) se ha consolidado como una de las plantas preferidas en los hogares por su vistosidad, resistencia y el valor simbólico que le otorga el Feng Shui como amuleto de la prosperidad. Sin embargo, para mantener su belleza y garantizar que crezca con una estructura firme y un follaje abundante, la poda se vuelve una tarea de jardinería fundamental.

Muchos aficionados cometen el error de dejar crecer la planta sin intervención, lo que suele derivar en ramas delgadas y caídas que no soportan el peso de hojas. Para evitar este problema y lograr un ejemplar robusto, es clave identificar qué partes conviene cortar.

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Es clave saber qué partes del árbol de jade se tienen que podar.

Cuáles son las hojas y ramas que se deben podar en el árbol de jade

Para guiar el desarrollo del árbol de jade y favorecer la salida de brotes nuevos, la selección de las partes a retirar debe hacerse con precisión, siendo estas las seleccionadas:

  • Hojas amarillas, secas o dañadas: son las primeras que hay que eliminar. Al arrugarse o perder color, consumen energía innecesaria que la planta podría destinar a hojas jóvenes y sanas.
  • Hojas de la parte inferior del tronco: si buscas que la planta tome forma de pequeño árbol o bonsái, es aconsejable retirar las hojas que nacen en la base del tallo principal. Esto ayuda a fortalecer la estructura central.
  • Puntas de los brotes jóvenes (pinzado): para lograr una copa tupida, el secreto está en pellizcar o cortar el par de hojas más nuevo en el extremo de las ramas principales. Esto interrumpe el crecimiento a lo alto y estimula la bifurcación de dos nuevas ramas.
  • Ramas débiles o orientadas hacia adentro: retirar las ramas que crecen cruzadas o hacia el interior mejora la ventilación y permite que la luz solar penetre de manera uniforme en todo el follaje.
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Es importante que realices la poda con precisión.

Cómo lograr una poda segura

  • Utiliza tijeras de podar pequeñas o bisturí desinfectados con alcohol para prevenir la aparición de hongos.

  • Efectúa el corte justo por encima de los nudos del tallo, dejando unos milímetros para que la cicatrización sea rápida.

  • El mejor momento para realizar la poda de formación es durante la primavera y el comienzo del verano, cuando la planta se encuentra en su etapa activa de crecimiento.

  • Deja secar el sustrato un par de días después del corte para facilitar el sellado de las heridas sin riesgo de pudrición.

En pocas palabras

  • Poda esencial: clave para el árbol de jade, define qué ramas y hojas cortar.
  • Salud y forma: elimina hojas secas y ramas inferiores para crecimiento fuerte y copa densa.
  • Técnica y momento: usa herramientas desinfectadas en primavera/verano para estimular el desarrollo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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