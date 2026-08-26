Árbol de jade: cuáles son las hojas que tienes que podar para que crezca fuerte y denso

Muchos aficionados cometen el error de dejar crecer la planta sin intervención, lo que suele derivar en ramas delgadas y caídas que no soportan el peso de hojas. Para evitar este problema y lograr un ejemplar robusto, es clave identificar qué partes conviene cortar.

Es clave saber qué partes del árbol de jade se tienen que podar.

Cuáles son las hojas y ramas que se deben podar en el árbol de jade

Para guiar el desarrollo del árbol de jade y favorecer la salida de brotes nuevos, la selección de las partes a retirar debe hacerse con precisión, siendo estas las seleccionadas: