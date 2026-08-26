El árbol de jade (Crassula ovata) se ha consolidado como una de las plantas preferidas en los hogares por su vistosidad, resistencia y el valor simbólico que le otorga el Feng Shui como amuleto de la prosperidad. Sin embargo, para mantener su belleza y garantizar que crezca con una estructura firme y un follaje abundante, la poda se vuelve una tarea de jardinería fundamental.
Árbol de jade: cuáles son las hojas que tienes que podar para que crezca fuerte y denso
La poda es un paso fundamental para lograr una buena apariencia en el árbol de jade. ¿De qué manera conviene realizarla?
Muchos aficionados cometen el error de dejar crecer la planta sin intervención, lo que suele derivar en ramas delgadas y caídas que no soportan el peso de hojas. Para evitar este problema y lograr un ejemplar robusto, es clave identificar qué partes conviene cortar.
Cuáles son las hojas y ramas que se deben podar en el árbol de jade
Para guiar el desarrollo del árbol de jade y favorecer la salida de brotes nuevos, la selección de las partes a retirar debe hacerse con precisión, siendo estas las seleccionadas:
- Hojas amarillas, secas o dañadas: son las primeras que hay que eliminar. Al arrugarse o perder color, consumen energía innecesaria que la planta podría destinar a hojas jóvenes y sanas.
- Hojas de la parte inferior del tronco: si buscas que la planta tome forma de pequeño árbol o bonsái, es aconsejable retirar las hojas que nacen en la base del tallo principal. Esto ayuda a fortalecer la estructura central.
- Puntas de los brotes jóvenes (pinzado): para lograr una copa tupida, el secreto está en pellizcar o cortar el par de hojas más nuevo en el extremo de las ramas principales. Esto interrumpe el crecimiento a lo alto y estimula la bifurcación de dos nuevas ramas.
- Ramas débiles o orientadas hacia adentro: retirar las ramas que crecen cruzadas o hacia el interior mejora la ventilación y permite que la luz solar penetre de manera uniforme en todo el follaje.
Cómo lograr una poda segura
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Utiliza tijeras de podar pequeñas o bisturí desinfectados con alcohol para prevenir la aparición de hongos.
Efectúa el corte justo por encima de los nudos del tallo, dejando unos milímetros para que la cicatrización sea rápida.
El mejor momento para realizar la poda de formación es durante la primavera y el comienzo del verano, cuando la planta se encuentra en su etapa activa de crecimiento.
Deja secar el sustrato un par de días después del corte para facilitar el sellado de las heridas sin riesgo de pudrición.
En pocas palabras
- Poda esencial: clave para el árbol de jade, define qué ramas y hojas cortar.
- Salud y forma: elimina hojas secas y ramas inferiores para crecimiento fuerte y copa densa.
- Técnica y momento: usa herramientas desinfectadas en primavera/verano para estimular el desarrollo.