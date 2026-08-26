El viento Zonda comenzó a soplar desde la madrugada de este miércoles en el Gran Mendoza, y se espera un marcado ascenso de la temperatura, ya que la máxima rondará los 25ºC. La DGE informó que las clases se dictan con normalidad en toda la provincia. Por otro lado, siguen las nevadas en la alta montaña.
El viento Zonda comenzó fuerte en el llano con ráfagas de 80 km/h
El viento Zonda afectó desde la madrugada del miércoles varios sectores del Gran Mendoza. La DGE informó que hay clases con normalidad
En sectores de El Challao, Las Heras, reportaron que el viento Zonda comenzó a soplar desde las 4 de este miércoles y las ráfagas coparon gran parte del Gran Mendoza rápidamente.
La meteoróloga Elizabet Naranjo Tamayo indicó a radio Nihuil que este viento se sentirá durante toda la mañana, especialmente en el Gran Mendoza, en zonas de Las Heras, Luján, algunas zonas del Este y el Valle de Uco con ráfagas de 80 kilómetros por hora. Sostuvo que se trata de un evento de alta peligrosidad.
A pesar de los reportes de la gente, la Dirección General de Escuelas indicó que no hay recomendaciones de los organismos como Defensa Civil que contraindiquen la asistencia a los colegios, por lo que las actividades escolares son normales en toda la provincia.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, el fenómeno afecta la precordillera y también gran parte del llano en el norte y este de la provincia.
Para este miércoles se espera nubosidad variable y una temperatura máxima de 25°C debido al viento Zonda que trae aire muy seco y caliente. Ya a las 7.30 el Servicio Meteorológico Nacional reportó 21ºC.
Esta situación se espera que afecte también la Zona Este, el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear, pero ya hacia la tarde y noche el pronóstico del tiempo indica que podrían registrarse precipitaciones.
En tanto, en la cordillera siguen las nevadas y el Paso Cristo Redentor permanece cerrado.
Tras el viento Zonda el jueves bajará la temperatura
El tiempo cambiará para el jueves, cuando se espera el ingreso de viento del sur, aumento de la nubosidad y lluvias aisladas en diferentes puntos de la provincia.
Esto hará que la temperatura máxima alcance los 16ºC, es decir, casi 10 grados menos de los que se esperan para este miércoles.
Cómo estará el tiempo el viernes
Para el viernes, Contingencias Climáticas anticipó una jornada algo nublada, con un nuevo ascenso de la temperatura y vientos leves provenientes del noreste.
Sin probabilidad de viento Zonda, la máxima llegará a 18°C, mientras que la mínima será de 7°C. Las nevadas continuarán en la cordillera.
En pocas palabras
- Viento Zonda: afectó el Gran Mendoza desde la madrugada del miércoles, con ascenso de temperatura.
- Pronóstico: se esperan lluvias y un marcado descenso de temperatura para el jueves.
- Alta Montaña: continúan las nevadas y el Paso Cristo Redentor permanece cerrado.