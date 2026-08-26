¿Qué va a pasar con las clases por el viento Zonda en Mendoza?

No obstante, el gobierno escolar ratificó que se encuentra en sesión permanente junto con los organismos meteorológicos y de seguridad para evaluar la intensidad del fenómeno departamento por departamento.

Respecto a la continuidad de la jornada escolar para el resto del día, la DGE precisó que durante el transcurso de la mañana se confirmará si se dictarán clases con normalidad o si se dispondrá la suspensión preventiva en los turnos tarde, vespertino y noche.

Un escenario de cambio térmico brusco hacia el jueves

La llegada del viento Zonda y los 25 °C previstos para la tarde forman parte de una transición meteorológica de fuertes contrastes que afecta a la provincia. Tras el pico de calor y sequedad en el ambiente, el mapa del tiempo sufrirá un cambio drástico: