Mendoza atraviesa este miércoles una jornada meteorológica crítica marcada por la presencia del viento Zonda en precordillera y su paulatina irrupción en el llano. En diversos sectores del Gran Mendoza las ráfagas ya comienzan a sentirse con fuerza desde tempranas horas, acompañadas por un brusco ascenso térmico que podría llevar la temperatura máxima hasta los 25 °C durante la tarde.
¿Qué va a pasar con las clases por el viento Zonda en Mendoza?
La Dirección General de Escuelas de Mendoza confirmó si habrá clases o no por el viento zonda y en horas de la mañana se sabrá qué ocurrirá con el turno tarde
Ante la emisión de alertas oficiales por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección Provincial de Defensa Civil, la principal preocupación de la comunidad educativa está centrada en la continuidad de las clases escolares en los colegios de la provincia.
La postura oficial de la Dirección General de Escuelas
Frente a las consultas de la comunidad, la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que el dictado de clases se desarrolla con total normalidad durante el turno mañana en todos los niveles y modalidades del sistema educativo mendocino. La medida abarca tanto a las escuelas de gestión estatal como privada.
No obstante, el gobierno escolar ratificó que se encuentra en sesión permanente junto con los organismos meteorológicos y de seguridad para evaluar la intensidad del fenómeno departamento por departamento.
Respecto a la continuidad de la jornada escolar para el resto del día, la DGE precisó que durante el transcurso de la mañana se confirmará si se dictarán clases con normalidad o si se dispondrá la suspensión preventiva en los turnos tarde, vespertino y noche.
Un escenario de cambio térmico brusco hacia el jueves
La llegada del viento Zonda y los 25 °C previstos para la tarde forman parte de una transición meteorológica de fuertes contrastes que afecta a la provincia. Tras el pico de calor y sequedad en el ambiente, el mapa del tiempo sufrirá un cambio drástico:
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Rotación del viento: Hacia el final de la tarde o la noche del miércoles se espera la llegada de un frente frío desde el sector sur, con ráfagas que oscilarán entre los 40 y 45 km/h.
Descenso de temperatura y precipitaciones: Para la jornada del jueves 27 de agosto se prevé un marcado descenso térmico, con una máxima que rondará los 15 °C. Además, se proyectan lluvias e inestabilidad en el llano, junto con intensas nevadas en la franja cordillerana.
En pocas palabras
- Clases normales: La Dirección General de Escuelas confirmó que la actividad escolar se desarrolla con normalidad en Mendoza este miércoles.
- Decisión por turnos: Se evaluará la continuidad del dictado de clases para los turnos tarde, vespertino y noche ante la llegada del viento Zonda.
- Cambio de clima: Se espera un marcado descenso de temperatura y posibles lluvias para el jueves, tras el paso del fenómeno.