El viento Zonda tiró el techo de la Shell del Corredor del Oeste

"Por suerte, el techo era de un material tipo machimbre plástico, bastante liviano, por lo que aparentemente no hubo daños importantes ni personas heridas. Fue un momento bastante impresionante porque había vehículos y personas debajo del techo al momento de desprenderse. Fue un momento bastante impresionante porque había vehículos y personas debajo del techo al momento de desprenderse", aseguró Martín Dean, quien estuvo presente en el momento del hecho.

Tras el episodio, el personal de la estación de servicio procedió a interrumpir la carga de combustible por precaución y a perimetrar la zona para permitir la remoción de los escombros livianos y la inspección técnica del resto de la estructura superior golpeada por las inclemencias climáticas.

Foto: gentileza

Además, cerca de la zona, en Corredor del Oeste y la rotonda de Servicios Públicos se produjo un accidente vehicular con vuelco. Móvil 7 y Bomberos Cuartel Central están en desplazamiento hacia la zona.

ATENCIÓN

Choque en cadena y vuelco en Corredor del Oeste, casi rotonda Carola Lorenzini. Mano al sur. Precaución @radionihuil pic.twitter.com/y0eEOqk7qF — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) August 26, 2026

Viento Zonda: ¿cómo continuará la jornada?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, el fenómeno afecta la precordillera y también gran parte del llano en el norte y este de la provincia.

Para este miércoles se espera nubosidad variable y una temperatura máxima de 25°C debido al viento Zonda que trae aire muy seco y caliente. Ya a las 7.30 el Servicio Meteorológico Nacional reportó 21ºC.

Esta situación se espera que afecte también la Zona Este, el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear, pero ya hacia la tarde y noche el pronóstico del tiempo indica que podrían registrarse precipitaciones.

En tanto, en la cordillera siguen las nevadas y el Paso Cristo Redentor permanece cerrado.