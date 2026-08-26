El viento Zonda tiró el techo de la Shell del Corredor del Oeste

Las primeras ráfagas de viento Zonda causaron un incidente en la estación de servicio Shell que se encuentra al comienzo del Corredor del Oeste (departamento de Godoy Cruz).
La fuerza del viento provocó que el techo de una estación de servicio Shell sufriera un desprendimiento en la zona de surtidores. Afortunadamente, y como informaron algunos oyentes de radio Nihuil, se constató que la estructura colapsada correspondía a un revestimiento de tirantes de plástico liviano y elementos ornamentales cedidos por las ráfagas, lo que evitó que el hecho se transformara en un accidente de mayor magnitud sobre la transitada arteria provincial.
En el momento exacto del desprendimiento impulsado por el Zonda, un vehículo particular se encontraba estacionado cargando combustible debajo de la marquesina. Gran parte del material sintético cayó directamente sobre la carrocería del automóvil, amortiguando la caída.
"Por suerte, el techo era de un material tipo machimbre plástico, bastante liviano, por lo que aparentemente no hubo daños importantes ni personas heridas. Fue un momento bastante impresionante porque había vehículos y personas debajo del techo al momento de desprenderse. Fue un momento bastante impresionante porque había vehículos y personas debajo del techo al momento de desprenderse", aseguró Martín Dean, quien estuvo presente en el momento del hecho.
Tras el episodio, el personal de la estación de servicio procedió a interrumpir la carga de combustible por precaución y a perimetrar la zona para permitir la remoción de los escombros livianos y la inspección técnica del resto de la estructura superior golpeada por las inclemencias climáticas.
Además, cerca de la zona, en Corredor del Oeste y la rotonda de Servicios Públicos se produjo un accidente vehicular con vuelco. Móvil 7 y Bomberos Cuartel Central están en desplazamiento hacia la zona.
Viento Zonda: ¿cómo continuará la jornada?
De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas, el fenómeno afecta la precordillera y también gran parte del llano en el norte y este de la provincia.
Para este miércoles se espera nubosidad variable y una temperatura máxima de 25°C debido al viento Zonda que trae aire muy seco y caliente. Ya a las 7.30 el Servicio Meteorológico Nacional reportó 21ºC.
Esta situación se espera que afecte también la Zona Este, el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear, pero ya hacia la tarde y noche el pronóstico del tiempo indica que podrían registrarse precipitaciones.
En tanto, en la cordillera siguen las nevadas y el Paso Cristo Redentor permanece cerrado.
En pocas palabras
- Viento Zonda: el techo de una estación de servicio Shell en Godoy Cruz cedió por las fuertes ráfagas.
- Incidente en la Shell: parte del revestimiento plástico cayó sobre un vehículo estacionado sin causar heridos.
- Pronóstico: se esperan vientos fuertes en gran parte de Mendoza, con posible descenso de temperatura hacia la noche.