SpaceX construirá una nueva base en Estados Unidos para impulsar los lanzamientos del cohete Starship

SpaceX anunció que construirá una nueva base en Luisiana (Estados Unidos) destinada al desarrollo y lanzamiento del cohete Starship, con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares. La instalación, similar a la Starbase de Texas, será clave para ampliar la actividad espacial de la compañía y fortalecer su colaboración con la NASA, informó EFE.
Una nueva Starbase para miles de vuelos de Starship
SpaceX informó que la futura Starbase Luisiana comenzará a construirse el próximo año en la zona costera de Vermilion Parish, en el sur del estado. Según la compañía, la base permitirá “miles de vuelos de Starship al año” con misiones hacia la órbita terrestre, la Luna, Marte y otros destinos.
El primer lanzamiento desde esta sede está previsto para 2029, convirtiéndose en la principal plataforma de despegue del cohete reutilizable Starship.
Starship, pieza clave para los planes de la NASA
El desarrollo de Starship es fundamental para los objetivos de la NASA, que busca establecer un asentamiento humano permanente en la Luna. En febrero, Elon Musk afirmó que SpaceX priorizará la construcción de una ciudad lunar antes que una en Marte, modificando su visión original.
La nueva base se suma al aumento de actividad espacial de SpaceX desde California, Florida y Texas, donde la empresa realiza lanzamientos para la red Starlink y misiones tripuladas y científicas en colaboración con la NASA.
Impacto ambiental y regulaciones en Estados Unidos
SpaceX aseguró que la base ayudará a proteger la línea costera, restaurar humedales y respaldar la vida silvestre en Luisiana. Sin embargo, sus instalaciones en Texas han recibido denuncias de grupos ecologistas por impacto ambiental.
A pesar de las críticas, en 2025 la Administración Federal de Aviación (FAA) autorizó a SpaceX a realizar hasta 25 lanzamientos anuales desde el sur de Texas, cinco veces más que el límite anterior.
La nueva base de SpaceX en Luisiana marca un paso decisivo para el programa Starship y para la presencia espacial de Estados Unidos. Con el apoyo de la NASA, la compañía avanza hacia una nueva etapa de exploración que podría redefinir el futuro de las misiones lunares y marcianas.
En pocas palabras
- SpaceX construirá: una nueva base en Luisiana, Estados Unidos, para impulsar lanzamientos del cohete Starship.
- Objetivo principal: la instalación permitirá miles de vuelos anuales, con misiones a la Luna y Marte, reforzando la colaboración con la NASA.
- Inversión y plazos: la obra, con una inversión superior a 100.000 millones de dólares, comenzará el próximo año con el primer lanzamiento previsto para 2029.