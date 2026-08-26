SpaceX construirá una nueva base en Estados Unidos para impulsar los lanzamientos del cohete Starship

Starship, pieza clave para los planes de la NASA

El desarrollo de Starship es fundamental para los objetivos de la NASA, que busca establecer un asentamiento humano permanente en la Luna. En febrero, Elon Musk afirmó que SpaceX priorizará la construcción de una ciudad lunar antes que una en Marte, modificando su visión original.

La nueva base se suma al aumento de actividad espacial de SpaceX desde California, Florida y Texas, donde la empresa realiza lanzamientos para la red Starlink y misiones tripuladas y científicas en colaboración con la NASA.

Elon Musk afirmó que SpaceX priorizará la construcción de una ciudad lunar antes que una en Marte.

Impacto ambiental y regulaciones en Estados Unidos

SpaceX aseguró que la base ayudará a proteger la línea costera, restaurar humedales y respaldar la vida silvestre en Luisiana. Sin embargo, sus instalaciones en Texas han recibido denuncias de grupos ecologistas por impacto ambiental.

A pesar de las críticas, en 2025 la Administración Federal de Aviación (FAA) autorizó a SpaceX a realizar hasta 25 lanzamientos anuales desde el sur de Texas, cinco veces más que el límite anterior.

La nueva base de SpaceX en Luisiana marca un paso decisivo para el programa Starship y para la presencia espacial de Estados Unidos. Con el apoyo de la NASA, la compañía avanza hacia una nueva etapa de exploración que podría redefinir el futuro de las misiones lunares y marcianas.