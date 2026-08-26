En el universo del cuidado personal y de las tendencias que conquistan las redes sociales, no siempre es necesario recurrir a cosméticos costosos o tratamientos complejos para obtener resultados. Muchas veces, las soluciones más eficientes se encuentran al alcance de la mano. En tu propio jardín, la planta de menta puede ser la solución.
Planta de menta: cómo transformarla en cubitos de hielo para tonificar la piel y eliminar las ojeras
Con solo un par de ingredientes que podés tener en tu jardín o cocina, es posible crear una preparación efectiva para decirle adiós a la mirada cansada
Este es un vegetal aromático muy popular que, combinado con la crioterapia casera a través del hielo, permite elaborar una preparación ideal para renovar el rostro de forma natural.
Una preparación efectiva para la cara
El frío extremo provoca una vasoconstricción temporal en la zona de la cara. Esto ayuda a desinflamar los tejidos del contorno de ojos, reduciendo notablemente las bolsas y disminuyendo la pigmentación oscura característica de las ojeras.
Al frotar suavemente el frío sobre la piel, el flujo sanguíneo se reactiva con rapidez, aportando un aspecto fresco, descansado y radiante sobre tu rostro.
Además, el mentol natural presente en las hojas de menta tonifica los poros dilatados, equilibra la producción de sebo y contribuye a reafirmar la estructura externa de la piel.
Cómo preparar los cubos de menta en casa
La preparación no demanda grandes destrezas ni mucho tiempo en la cocina. Para llevar a cabo este truco casero se necesitan los siguientes ingredientes:
- Una taza de hojas frescas de planta de menta bien lavadas, dos tazas de agua mineral o filtrada y una cubetera limpia.
Luego, el paso a paso es el que se muestra a continuación:
-
Hervir el agua, apagar el fuego y colocar las hojas verdes. Dejar infusionar tapado durante aproximadamente 15 a 20 minutos para que se libere la mayor cantidad posible de principios activos y aceites esenciales.
Para un resultado más homogéneo, se puede colar la preparación o licuar las hojas junto con el líquido.
Verter la mezcla tibia o fría en los moldes de la cubetera y llevar al congelador por un período mínimo de cuatro horas hasta que adopte solidez.
Cómo aplicar el truco sin dañar la piel
Aunque se trata de una técnica sumamente segura, los especialistas aconsejan no apoyar directamente el bloque de hielo sobre la piel sin protección, ya que el impacto térmico directo podría romper pequeños capilares sanguíneos o causar molestias.
La técnica adecuada consiste en envolver el hielo congelado en un paño fino de algodón o en una gasa suave. Luego, se deben realizar movimientos circulares muy suaves por las mejillas, la frente y el mentón para tonificar la piel.
A la hora de trabajar las ojeras, se recomienda desplazar el paño sin presionar desde el área del lagrimal hacia las sienes. Con apenas un par de minutos por la mañana, la mirada recupera su vitalidad natural.
En pocas palabras
- Preparación natural: la menta se transforma en cubitos de hielo para tonificar la piel y reducir ojeras.
- Beneficios del frío: la crioterapia facial desinflama, mejora la circulación y equilibra la producción de sebo.
- Aplicación segura: envolver el hielo en un paño y aplicarlo con movimientos suaves para evitar dañar la piel.