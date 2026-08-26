Planta de menta: cómo transformarla en cubitos de hielo para tonificar la piel y eliminar las ojeras

Al frotar suavemente el frío sobre la piel, el flujo sanguíneo se reactiva con rapidez, aportando un aspecto fresco, descansado y radiante sobre tu rostro.

Las hojas de la planta de menta pueden ser efectivas para este tratamiento casero.

Además, el mentol natural presente en las hojas de menta tonifica los poros dilatados, equilibra la producción de sebo y contribuye a reafirmar la estructura externa de la piel.

Cómo preparar los cubos de menta en casa

La preparación no demanda grandes destrezas ni mucho tiempo en la cocina. Para llevar a cabo este truco casero se necesitan los siguientes ingredientes:

Una taza de hojas frescas de planta de menta bien lavadas, dos tazas de agua mineral o filtrada y una cubetera limpia.

Luego, el paso a paso es el que se muestra a continuación:

Hervir el agua, apagar el fuego y colocar las hojas verdes. Dejar infusionar tapado durante aproximadamente 15 a 20 minutos para que se libere la mayor cantidad posible de principios activos y aceites esenciales.

Para un resultado más homogéneo, se puede colar la preparación o licuar las hojas junto con el líquido.

Verter la mezcla tibia o fría en los moldes de la cubetera y llevar al congelador por un período mínimo de cuatro horas hasta que adopte solidez.

Cómo aplicar el truco sin dañar la piel

Aunque se trata de una técnica sumamente segura, los especialistas aconsejan no apoyar directamente el bloque de hielo sobre la piel sin protección, ya que el impacto térmico directo podría romper pequeños capilares sanguíneos o causar molestias.

La técnica adecuada consiste en envolver el hielo congelado en un paño fino de algodón o en una gasa suave. Luego, se deben realizar movimientos circulares muy suaves por las mejillas, la frente y el mentón para tonificar la piel.

A la hora de trabajar las ojeras, se recomienda desplazar el paño sin presionar desde el área del lagrimal hacia las sienes. Con apenas un par de minutos por la mañana, la mirada recupera su vitalidad natural.