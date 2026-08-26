En 1962, China envió 369 jóvenes a plantar árboles a un desierto: tres generaciones después, crearon el bosque artificial más grande del planeta

La degradación tenía consecuencias para regiones mucho más pobladas. Los vientos podían transportar arena desde las zonas áridas hacia el sur y contribuir a las tormentas de polvo que afectaban a China. Por eso, la recuperación de Saihanba no consistía solamente en plantar árboles. También buscaba crear una barrera vegetal capaz de frenar el avance de la arena y proteger las áreas situadas al sur.

Donde antes la arena avanzaba hacia Pekín, hoy hay 75.000 hectáreas de bosque

Los primeros años fueron especialmente difíciles. Los trabajadores tuvieron que construir sus propios refugios y producir alimentos mientras soportaban inviernos en los que las temperaturas podían descender hasta aproximadamente -40 °C. Muchos árboles jóvenes no sobrevivieron debido al frío, los fuertes vientos y la falta de agua. Los forestales tuvieron que experimentar con diferentes especies y técnicas hasta encontrar las que podían adaptarse al terreno.

Para evitar que las raíces de los brotes de los árboles se congelaran o se deshidrataran instantáneamente al ser introducidas en la tierra helada, desarrollaron un método para introducir las raíces desnudas en una mezcla densa de lodo protector y nutrientes justo antes de la siembra.

Uno de los descubrimientos que los alentó fue encontrar un alerce de unos 200 años que había sobrevivido en medio de la zona degradada. Demostraba que, pese a las condiciones extremas, los árboles todavía podían crecer allí. Durante las décadas siguientes, tres generaciones continuaron el trabajo. La cobertura forestal pasó de aproximadamente 10 % en los años 60 a cerca del 80 %, y el área forestada llegó a unas 75.000 hectáreas.