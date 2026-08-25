China presentó el primer inodoro autónomo móvil: se mueve solo y cuesta 4 mil dólares

El robot regresa a una estación base conectada a las cañerías del hogar. El dispositivo desecha los residuos allí. Un molinillo interno evita bloqueos durante la descarga. El sistema ejecuta un ciclo completo de autolimpieza antes de recargarse.

Los sensores LiDAR permiten al equipo navegar de forma segura en ambientes cerrados. El diseño incluye funciones automáticas de acoplamiento. Las opciones de esterilización minimizan el contacto humano. Las mejoras elevan los estándares de higiene.

Cuánto cuesta

El precio del Xiaoban en China alcanza los 28.999 yuanes. La cifra equivale a unos 4.000 dólares. La empresa anunciará los valores internacionales próximamente.

La firma tecnológica apuntó el producto hacia entornos de cuidado de ancianos. Mantener la independencia representa un desafío clave en esos espacios. El alto costo puede limitar la adopción masiva del artículo. La invención marca una tendencia hacia la robótica para poblaciones envejecidas.

La agencia Qazinform reportó previamente otra noticia relacionada con sistemas sanitarios. La tripulación de la misión Artemis II de la NASA restauró el funcionamiento del inodoro de la nave Orion. Los especialistas detectaron un problema técnico antes de la reparación.