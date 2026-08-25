China presentó el primer inodoro autónomo móvil: se mueve solo y cuesta 4 mil dólares

La compañía tecnológica Yueban lanzó un inodoro móvil autónomo. Los ingenieros diseñaron el robot para asistir a usuarios con movilidad reducida. La agencia de noticias Qazinform informó sobre el inusual ingreso al sector de la robótica para el cuidado del hogar.
El dispositivo lleva el nombre de Xiaoban. La firma presentó el equipo en la Expo de Shanghái de Cuidado de Ancianos 2026. La solución automatizada busca mejorar la dignidad humana. El sistema disminuye el esfuerzo físico de los cuidadores.
Un inodoro móvil
El Xiaoban viaja hasta el lado de la cama del usuario. El equipo realiza un proceso automático de limpieza después del uso. Las funciones incluyen lavado tipo bidé o secado con aire caliente. Los sistemas de filtración controlan los malos olores.
El robot regresa a una estación base conectada a las cañerías del hogar. El dispositivo desecha los residuos allí. Un molinillo interno evita bloqueos durante la descarga. El sistema ejecuta un ciclo completo de autolimpieza antes de recargarse.
Los sensores LiDAR permiten al equipo navegar de forma segura en ambientes cerrados. El diseño incluye funciones automáticas de acoplamiento. Las opciones de esterilización minimizan el contacto humano. Las mejoras elevan los estándares de higiene.
Cuánto cuesta
El precio del Xiaoban en China alcanza los 28.999 yuanes. La cifra equivale a unos 4.000 dólares. La empresa anunciará los valores internacionales próximamente.
La firma tecnológica apuntó el producto hacia entornos de cuidado de ancianos. Mantener la independencia representa un desafío clave en esos espacios. El alto costo puede limitar la adopción masiva del artículo. La invención marca una tendencia hacia la robótica para poblaciones envejecidas.
La agencia Qazinform reportó previamente otra noticia relacionada con sistemas sanitarios. La tripulación de la misión Artemis II de la NASA restauró el funcionamiento del inodoro de la nave Orion. Los especialistas detectaron un problema técnico antes de la reparación.
En pocas palabras
- Inodoro móvil autónomo: la empresa china Yueban presentó un robot para asistir a adultos mayores con movilidad reducida.
- Funciones y diseño: el dispositivo Xiaoban realiza limpieza automática, secado, control de olores y autolimpieza, navegando con sensores LiDAR.
- Precio y mercado: en China, el Xiaoban cuesta 28.999 yuanes (unos 4.000 dólares), con planes de lanzamiento internacional.