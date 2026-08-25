En 1848, viajó disfrazado a China, sacó 20 mil plantas y globalizó la industria del té gracias a una caja especial

En 1848, la EIC decidió enviar al botánico escocés Robert Fortune a China para resolver este problema. Fortune era conocido por su astucia y por su capacidad para integrarse en diferentes culturas, por lo que fue elegido para llevar adelante una misión secreta de espionaje. Disfrazado de comerciante chino, con la barba afeitada y vestido con ropas tradicionales, Fortune se adentró en las provincias productoras de té, zonas estrictamente prohibidas para los extranjeros.

La cajas que salvaron la operación de Gran Bretaña en China

Su objetivo era obtener plantas de té, semillas y, quizás lo más importante, recopilar los conocimientos sobre su cultivo y procesamiento. Sin embargo, robar las plantas era solo la mitad del problema. El verdadero reto era mantenerlas vivas en un viaje en barco de meses desde China hasta la India, Colonia de Reino Unido en ese momento. Antes, el aire salado del océano y la falta de luz mataban al 95% de la flora que se transportaba.

Ahí es donde entran las cajas de Ward (los mini invernaderos de cristal). Fortune colocó las plantas robadas dentro de estas estructuras herméticas. El cristal dejaba pasar la luz del sol, y el diseño sellado reciclaba la propia humedad de la planta, protegiéndola del agua salada del mar. Gracias a esta tecnología, las 20.000 plantas llegaron vivas y fuertes a las laderas del Himalaya, en las regiones indias.

Allí, la EIC estableció plantaciones en regiones como Assam y Darjeeling. La operación no solo permitió a Gran Bretaña reducir su dependencia del té de China, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para la industria mundial de esta bebida.

La estrategia permitió a Inglaterra asegurar un suministro constante e impulsó el crecimiento de la industria en otras regiones, como Sri Lanka. India terminó convirtiéndose en uno de los mayores productores de té del mundo y logró satisfacer buena parte de la enorme demanda británica sin depender exclusivamente de China.