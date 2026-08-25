El Servicio Meteorológico Nacional adelantó lluvia, viento zonda y un frente frío para Mendoza

De hecho, ya se lanzó una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda para este miércoles en algunos departamentos de Mendoza.

Viento Zonda: departamentos y zonas afectadas

El fenómeno del Viento Zonda comenzará a manifestarse desde las primeras horas del martes 25 de agosto en sectores precordillerano, pero será el miércoles 26 cuando se sienta más fuerte y su presencia haga que la temperatura suba hasta los 25 grados.