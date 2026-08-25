El Servicio Meteorológico Nacional adelantó lluvia, viento zonda y un frente frío para Mendoza

No le va a faltar nada a Mendoza en los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia va a atravesar tres fenómenos diferentes en la última semana de agosto y va a pasar por viento Zonda, tormentas, el ingreso de un frente frío y nevadas.
De hecho, ya se lanzó una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda para este miércoles en algunos departamentos de Mendoza.
Viento Zonda: departamentos y zonas afectadas
El fenómeno del Viento Zonda comenzará a manifestarse desde las primeras horas del martes 25 de agosto en sectores precordillerano, pero será el miércoles 26 cuando se sienta más fuerte y su presencia haga que la temperatura suba hasta los 25 grados.
De acuerdo con las alertas vigentes, las zonas que registrarán ráfagas e impacto de Zonda abarcan:
- Malargüe: Zona baja y franja precordillerana del departamento.
- Valle de Uco: Sectores del oeste y sur de Tupungato, Tunuyán y San Carlos.
- Las Heras: Zona de precordillera y el Valle de Uspallata.
- Luján de Cuyo: Valles y sectores precordilleranos.
Ingreso del frente frío y probabilidad de precipitaciones
Una vez que el viento Zonda se comience a ir, ingresará a Mendoza un viento frío que traerá ráfagas de hasta 45 kilómetros por horas. Esto hará que la temperatura baje de 25 a 18 grados en cuando a la máxima y que puedan ocurrir lluvias en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y en el llano. Mientras qeu en la zona de cordillera podría ocurrir nevadas intensas.
Pronóstico extendido para Mendoza
- Lunes 24: Mínima de 8 °C | Máxima de 19 °C (Tiempo templado con viento norte).
- Martes 25: Mínima de 9 °C | Máxima de 20 °C (Zonda en precordillera y valles del sur).
- Miércoles 26: Mínima de 10 °C | Máxima de 25 °C (Zonda en la mañana; rotación al sur hacia la tarde).
- Jueves 27: Mínima de 9 °C | Máxima de 18 °C (Inestable con lluvias aisladas y nevadas en cordillera).
- Viernes 28: Mínima de 5 °C | Máxima de 22 °C (Amanecer muy frío, seguido de tiempo estable).
- Sábado 29: Mínima de 9 °C | Máxima de 18 °C (Parcialmente nublado con viento moderado).
- Domingo 30: Mínima de 9 °C | Máxima de 18 °C (Condiciones estables en toda la provincia).
En pocas palabras
- Pronóstico extendido: Mendoza anticipa viento Zonda, tormentas, frente frío y nevadas para la última semana de agosto.
- Alerta Amarilla: El SMN emitió advertencias por viento Zonda para varios departamentos de Mendoza este miércoles.
- Eventos climáticos: Se esperan temperaturas extremas, con máximas de 25°C por el Zonda y un posterior descenso con lluvias y nevadas.