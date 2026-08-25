Tras el paso del aire polar que congeló a la Argentina durante el fin de semana, la última parte de agosto inicia con una recuperación paulatina de los termómetros. Sin embargo, el ingreso de un nuevo sistema frontal interrumpirá brevemente el buen tiempo, abriendo una ventana de inestabilidad y lluvia que coincide con el mito popular de la Tormenta de Santa Rosa.
¿Habrá tormenta de Santa Rosa este año?: las provincias en las que puede llover y que día es el que tiene más posibilidades
El desplome térmico va quedando atrás con un paulatino ascenso de las temperaturas, pero el avance de un nuevo frente frío activará inestabilidad en gran parte del país.
El día con más probabilidades de tormentas
El jueves 27 de agosto se perfila como la jornada central del evento meteorológico. El avance del frente frío desde el sur provocará precipitaciones y tormentas aisladas, concentrándose la mayor inestabilidad entre la madrugada y la tarde. Al registrarse exactamente tres días antes del santoral del 30 de agosto, el fenómeno se ajusta al margen temporal asignado por la tradición popular a Santa Rosa, estimándose acumulados generales de entre 10 y 15 milímetros, según el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio especializado Meteored.
Las provincias en las que puede llover
El desplazamiento de la masa inestable abarcará a gran parte de la franja central, Cuyo y el Litoral argentino:
- Buenos Aires y CABA: Jornada gris y fresca con lluvias aisladas, probables tormentas y ráfagas leves a moderadas.
- Santa Fe y Entre Ríos: Precipitaciones de variada intensidad y chaparrones a lo largo del paso del frente inestable.
- Córdoba: Aumento de la nubosidad con lluvias intermitentes en la franja centro y sur provincial.
- Mendoza, San Juan y San Luis: Inestabilidad generalizada con precipitaciones aisladas y descenso térmico.
- Sectores del NOA (Salta, Jujuy y Tucumán): Chaparrones dispersos a medida que el sistema frontal se desplace hacia el extremo norte.
Cómo evolucionará el clima hacia el fin de semana
Pasado el período de mal tiempo del jueves, las condiciones meteorológicas se estabilizarán con rapidez en casi todo el territorio nacional. Para el viernes 28 y el fin de semana del 29 y 30 de agosto se espera el retorno del cielo parcialmente nublado, viento calmo y un ambiente mucho más templado, con tardes que alcanzarán marcas de entre 17 °C y 20 °C.
En pocas palabras
- Tormenta de Santa Rosa: Se espera inestabilidad y lluvias el jueves 27 de agosto.
- Áreas afectadas: Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Cuyo y sectores del NOA.
- Clima post-evento: Mejora hacia el fin de semana con temperaturas templadas y cielo parcialmente nublado.