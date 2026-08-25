¿Habrá tormenta de Santa Rosa este año?: las provincias en las que puede llover y que día es el que tiene más posibilidades

El día con más probabilidades de tormentas

El jueves 27 de agosto se perfila como la jornada central del evento meteorológico. El avance del frente frío desde el sur provocará precipitaciones y tormentas aisladas, concentrándose la mayor inestabilidad entre la madrugada y la tarde. Al registrarse exactamente tres días antes del santoral del 30 de agosto, el fenómeno se ajusta al margen temporal asignado por la tradición popular a Santa Rosa, estimándose acumulados generales de entre 10 y 15 milímetros, según el Servicio Meteorológico Nacional y el sitio especializado Meteored.

Las provincias en las que puede llover

El desplazamiento de la masa inestable abarcará a gran parte de la franja central, Cuyo y el Litoral argentino: