Fotos y videos del refugio del Valle de Uco que magnates eligieron ¿ante una Tercera Guerra Mundial?

Imágenes. Muchas. Videos. También.

Viento golpeando en la cara, agua helada del arroyo, barro en las botas. Domos escondidos entre los cerros y paisajes bien mendocinos, difíciles de explicar con palabras.

Un lugar recóndito del Valle de Uco, lejos de todo, que día a día va sumando historias para contar.

Camino a Wamani, la estancia del fin del mundo en el Valle de Uco

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

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Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Fotos de la estancia que magnates tecnológicos tienen en Mendoza

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

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Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

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Refugios originarios de montaña en las 32.000 hectáreas de la estancia de Varsavsky

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Domos en el medio de la montaña de San Carlos

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

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Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Producción audiovisual: Nicolás Rios/Diario UNO