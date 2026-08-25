Una estancia perdida entre montañas. Un campo inmenso a un costado de la ruta 101 que se pierde en la cordillera que separa Mendoza de Chile. Son 32.000 hectáreas en San Carlos adquiridas por un grupo de magnates tecnológicos liderados por el argentino- español Martín Varsavsky.
Fotos y videos del refugio del Valle de Uco que magnates eligieron ¿ante una Tercera Guerra Mundial?
Imágenes inéditas de la estancia de 32.000 hectáreas en el Valle de Uco que magnates tecnológicos eligieron como refugio ante una posible Tercera Guerra Mundial
Diario UNO entró a este campo que sus dueños bautizaron Wamani e imaginan como refugio si el hemisferio norte se vuelve inhabitable por una Tercera Guerra Mundial. Te contamos cómo se vive, quiénes sostienen el proyecto y cómo un hombre que vendió el campo en el que vivía decidió quedarse para siempre.
Pero quedaron cosas afuera.
Imágenes. Muchas. Videos. También.
Viento golpeando en la cara, agua helada del arroyo, barro en las botas. Domos escondidos entre los cerros y paisajes bien mendocinos, difíciles de explicar con palabras.
Un lugar recóndito del Valle de Uco, lejos de todo, que día a día va sumando historias para contar.
Camino a Wamani, la estancia del fin del mundo en el Valle de Uco
Fotos de la estancia que magnates tecnológicos tienen en Mendoza
Refugios originarios de montaña en las 32.000 hectáreas de la estancia de Varsavsky
Domos en el medio de la montaña de San Carlos
Producción audiovisual: Nicolás Rios/Diario UNO
En pocas palabras
- Refugio tecnológico: magnates eligieron una estancia de 32.000 hectáreas en el Valle de Uco como posible refugio.
- Proyecto Wamani: el lugar se concibe como un resguardo ante eventualidades como una Tercera Guerra Mundial.
- Imágenes inéditas: se comparten fotos y videos de la estancia, mostrando sus domos y paisajes.