Atención quienes estén planeando una escapada o unas vacaciones, porque tienen una nueva oportunidad para buscar ofertas. El Travel Sale 2026 está en marcha y se extenderá hasta el domingo 30, con promociones de distintas agencias de turismo.
Guía definitiva y letra chica del Travel Sale 2026: cómo aprovechar descuentos del 50% con cuotas para viajar
La nueva edición del Travel Sale es por 7 días y ofrece vuelos, hoteles, paquetes, excursiones y otros servicios para viajar por Argentina y el exterior
La iniciativa es impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y reunirá durante una semana alternativas para comprar pasajes, reservar alojamientos y contratar distintos servicios vinculados con los viajes.
Qué descuentos y beneficios hay en el Travel Sale 2026
Entre las promociones previstas aparecen descuentos de hasta 50%, aunque el porcentaje dependerá del producto, el destino y las condiciones establecidas por cada agencia.
Es oportuno saber que la financiación también será uno de los principales atractivos. Algunas propuestas contemplarán cuotas y planes de pago especiales, por lo que antes de elegir una oferta será importante comparar no solo el precio total, sino también el monto de cada cuota y las condiciones asociadas.
El Travel Sale 2026 incluirá opciones tanto para quienes quieran viajar dentro de la Argentina como para quienes tengan destinos internacionales en mente. Entre los productos que podrán encontrarse figuran:
- Pasajes de avión nacionales e internacionales
- Hoteles y otros alojamientos
- Paquetes turísticos
- Excursiones y actividades
- Cruceros
- Alquiler de vehículos
- Asistencia al viajero
Los paquetes pueden resultar una alternativa para quienes buscan contratar varios servicios en una sola operación y tener una referencia más clara del gasto total.
Cómo prepararse bien para comprar seguro durante el Travel Sale 2026
Antes de concretar una compra conviene revisar el límite disponible de la tarjeta de crédito, especialmente si se pretende financiar una parte importante del viaje.
También será fundamental leer las condiciones particulares de cada promoción. Algunas ofertas pueden estar sujetas a determinados bancos o medios de pago y otras podrían tener un cupo limitado de operaciones.
Una estrategia recomendada es consultar los precios antes del comienzo de cada Travel Sale para contar con una referencia y poder determinar si la rebaja representa realmente una oportunidad.
Además, mantener cierta flexibilidad en las fechas puede ayudar a encontrar mejores tarifas: modificar un día la salida o el regreso, o comparar destinos similares, puede ampliar las posibilidades de conseguir un precio más conveniente.
En pocas palabras
- Travel Sale 2026: lanzan una nueva edición con descuentos de hasta 50% y financiación en pasajes y hoteles.
- Beneficios clave: promociones en vuelos, alojamientos, paquetes y excursiones con opciones de cuotas.
- Consejos de compra: se recomienda revisar límites de crédito, comparar ofertas y ser flexible con fechas.