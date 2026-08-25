Guía definitiva y letra chica del Travel Sale 2026: cómo aprovechar descuentos del 50% con cuotas para viajar

Una escapadita o vacaciones en familia, el mejor plan del mundo. Imagen ilustrativa. Freepik

Es oportuno saber que la financiación también será uno de los principales atractivos. Algunas propuestas contemplarán cuotas y planes de pago especiales, por lo que antes de elegir una oferta será importante comparar no solo el precio total, sino también el monto de cada cuota y las condiciones asociadas.

El Travel Sale 2026 incluirá opciones tanto para quienes quieran viajar dentro de la Argentina como para quienes tengan destinos internacionales en mente. Entre los productos que podrán encontrarse figuran:

Pasajes de avión nacionales e internacionales

Hoteles y otros alojamientos

Paquetes turísticos

Excursiones y actividades

Cruceros

Alquiler de vehículos

Asistencia al viajero

Los paquetes pueden resultar una alternativa para quienes buscan contratar varios servicios en una sola operación y tener una referencia más clara del gasto total.

Cómo prepararse bien para comprar seguro durante el Travel Sale 2026

Antes de concretar una compra conviene revisar el límite disponible de la tarjeta de crédito, especialmente si se pretende financiar una parte importante del viaje.

Viajar, un placer, incluso con nuestras queridas mascotas. Imagen ilustrativa.

También será fundamental leer las condiciones particulares de cada promoción. Algunas ofertas pueden estar sujetas a determinados bancos o medios de pago y otras podrían tener un cupo limitado de operaciones.

Una estrategia recomendada es consultar los precios antes del comienzo de cada Travel Sale para contar con una referencia y poder determinar si la rebaja representa realmente una oportunidad.

Además, mantener cierta flexibilidad en las fechas puede ayudar a encontrar mejores tarifas: modificar un día la salida o el regreso, o comparar destinos similares, puede ampliar las posibilidades de conseguir un precio más conveniente.