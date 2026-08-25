Una fuerte tormenta política sacudió a la Municipalidad de La Banda, Santiago del Estero, tras una medida decretada por el intendente municipal, Roger Nediani, quien firmó y oficializó un decreto que dispone el pase a planta permanente de 214 trabajadores que se desempeñaban como contratados, desatando un revuelo en los pasillos de la comuna y en el arco político opositor.
Una municipalidad decretó el pase a planta permanente a 214 empleados contratados
La medida en la municipalidad alcanza a empleados contratados que al 30 de junio de 2026 acreditaban más de cinco años de antigüedad
La medida quedó plasmada formalmente en el Decreto Serie “A” N.º EX-2026-00164775-LABANDA-DME#SG, un expediente administrativo que se venía gestando en las últimas semanas y que tuvo como principal impulsora formal a la secretaria de Gobierno, Ana Victoria Torres, encargada de elevar la solicitud inicial para incorporar masivamente a los agentes que cumplieran con las exigencias escalafonarias.
La municipalidad, antigüedad de empleados y respaldo presupuestario
De acuerdo con la documentación oficial que detalla el medio infodelestero.com, el criterio determinante aplicado por el Ejecutivo municipal para el beneficio fue que los 214 empleados incluidos en la nómina, contaran con más de cinco años de antigüedad computados al 30 de junio de 2026.
La medida implementada en la Municipalidad comprende a un nutrido grupo de empleados, cuyas funciones datan de años anteriores, cristalizando así un histórico reclamo de estabilidad laboral para el sector.
Desde el punto de vista administrativo, la gestión de Nediani buscó blindar el decreto frente a los inevitables cuestionamientos sobre la sustentabilidad financiera. En este sentido, el expediente incorporó rigurosos informes de la Dirección de Personal y de la Secretaría de Economía y Finanzas.
Desde la órbita contable se aseguró que los cargos correspondientes a estos 214 trabajadores se encuentran debidamente previstos y contemplados dentro del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, aprobado oportunamente mediante la Ordenanza N.º 2026-1.
Repercusiones en el tablero político
No obstante, las previsiones presupuestarias esgrimidas por el oficialismo municipal, la decisión cae como una auténtica bomba en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, reavivando las tensiones políticas en un municipio que históricamente ha estado bajo la lupa por la administración de sus recursos humanos, los niveles de contratación y las reiteradas disputas entre el Ejecutivo y los bloques opositores en el Concejo Deliberante.
En pocas palabras
- Pase a planta permanente: 214 empleados contratados de la Municipalidad de La Banda fueron formalizados.
- Antigüedad requerida: La medida beneficia a trabajadores con más de cinco años de servicio al 30 de junio de 2026.
- Justificación presupuestaria: Se asegura que los cargos están contemplados en el presupuesto municipal aprobado.