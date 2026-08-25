Una municipalidad decretó el pase a planta permanente a 214 empleados contratados

La medida implementada en la Municipalidad comprende a un nutrido grupo de empleados, cuyas funciones datan de años anteriores, cristalizando así un histórico reclamo de estabilidad laboral para el sector.

Desde el punto de vista administrativo, la gestión de Nediani buscó blindar el decreto frente a los inevitables cuestionamientos sobre la sustentabilidad financiera. En este sentido, el expediente incorporó rigurosos informes de la Dirección de Personal y de la Secretaría de Economía y Finanzas.

Desde la órbita contable se aseguró que los cargos correspondientes a estos 214 trabajadores se encuentran debidamente previstos y contemplados dentro del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos, aprobado oportunamente mediante la Ordenanza N.º 2026-1.

Repercusiones en el tablero político

No obstante, las previsiones presupuestarias esgrimidas por el oficialismo municipal, la decisión cae como una auténtica bomba en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, reavivando las tensiones políticas en un municipio que históricamente ha estado bajo la lupa por la administración de sus recursos humanos, los niveles de contratación y las reiteradas disputas entre el Ejecutivo y los bloques opositores en el Concejo Deliberante.