Última semana de agosto complicada: lluvia, nevadas y un viento poderoso y mortal

Fuerte contraste térmico entre el norte y el centro

Durante la jornada del miércoles, la diferencia de temperaturas alcanzará su punto máximo. Las marcas más elevadas se concentrarán en el extremo norte argentino, con valores que rondarán los 34 °C en Formosa y entre 28 °C y 31 °C en Chaco, Resistencia y Santiago del Estero.

Hacia la franja central, los termómetros mostrarán valores sensiblemente más moderados, según el MSN y el sitio especializado Meteored: Córdoba registrará cerca de 28 °C, Santa Fe y Rosario se ubicarán en torno a los 22 °C y 23 °C, mientras que la provincia de Buenos Aires tendrá máximas de 17 °C en la zona metropolitana y apenas 14 °C en Tandil. Esta disparidad también impactará en la actividad agropecuaria, elevando el consumo hídrico de los cultivos en el norte y acotando la evapotranspiración en la región pampeana.