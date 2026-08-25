Última semana de agosto complicada: lluvia, nevadas y un viento poderoso y mortal

La última semana de agosto se presenta con un panorama meteorológico de extremos en la Argentina. Días veraniegos, lluvias, viento zonda y nevadas, todo en una semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Fuerte contraste térmico entre el norte y el centro
Durante la jornada del miércoles, la diferencia de temperaturas alcanzará su punto máximo. Las marcas más elevadas se concentrarán en el extremo norte argentino, con valores que rondarán los 34 °C en Formosa y entre 28 °C y 31 °C en Chaco, Resistencia y Santiago del Estero.
Hacia la franja central, los termómetros mostrarán valores sensiblemente más moderados, según el MSN y el sitio especializado Meteored: Córdoba registrará cerca de 28 °C, Santa Fe y Rosario se ubicarán en torno a los 22 °C y 23 °C, mientras que la provincia de Buenos Aires tendrá máximas de 17 °C en la zona metropolitana y apenas 14 °C en Tandil. Esta disparidad también impactará en la actividad agropecuaria, elevando el consumo hídrico de los cultivos en el norte y acotando la evapotranspiración en la región pampeana.
Lluvias concentradas en Buenos Aires para el jueves
El choque entre el aire cálido del norte y la masa más fresca del sur activará un frente de inestabilidad cuyo pico de actividad se registrará durante el jueves 27 de agosto:
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Zonas con mayor probabilidad: El centro y este de la provincia de Buenos Aires, el Río de la Plata y Uruguay presentan probabilidades de lluvia superiores al 80 % y 90 %.
Acumulados previstos: Se estiman registros moderados de entre 10 mm y 20 mm en la región pampeana, con promedios de 14 mm en Buenos Aires, 10 mm en Pergamino y 13 mm en Gualeguaychú.
Comportamiento irregular: Hacia el oeste y norte pampeano las precipitaciones serán más dispersas, con menos del 10 % de probabilidad en sectores de Córdoba.
Alertas del SMN: nevadas e intensas ráfagas de viento
A las precipitaciones del centro del país se le suma un panorama adverso en la zona cordillerana, donde el Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos de alerta por temporales severos:
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Nevadas persistentes: Rigen alertas por acumulación de nieve en la cordillera de Mendoza, Neuquén, San Juan, La Rioja y la Patagonia. Se prevén acumulados de entre 20 cm y 60 cm en altas cumbres, acompañados de viento blanco que reducirá fuertemente la visibilidad.
Vientos extremos y Zonda: En las zonas montañosas de Cuyo y el NOA se pronostican vientos intensos del oeste con ráfagas peligrosas de entre 100 y 130 km/h. Asimismo, rige una advertencia por viento Zonda en sectores de Mendoza y San Juan, con abrupto descenso de la humedad relativa y condiciones de riesgo en la vía pública.
En pocas palabras
- Pronóstico: El Servicio Meteorológico Nacional alerta por lluvias, nevadas intensas y vientos fuertes en Argentina.
- Contraste térmico: Se esperan 34°C en el norte y 17°C en Buenos Aires.
- Alertas: Hay avisos por nevadas en la cordillera y ráfagas de viento de hasta 130 km/h.