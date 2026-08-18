Por la alerta por El Niño, Mendoza intensificó obras hidráulicas por precipitaciones extraordinarias

El Gobierno provincial encendió las alarmas e intensificó el Plan de Prevención Hídrica en distintos puntos del territorio mendocino frente al avance del fenómeno climático El Niño. Tras las intensas nevadas registradas en las últimas semanas en la cordillera, las autoridades proyectan un escenario complejo para los próximos meses en el que confluirán el proceso de deshielo y un volumen de lluvias por encima de los promedios históricos.
La Dirección de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, remarcó que el objetivo primordial de las maniobras es despejar y recuperar la capacidad de conducción de los cauces, arroyos, colectores aluvionales y colectores urbanos para amortiguar los posibles desbordes y mitigar los riesgos de inundaciones.
Un escenario de inestabilidad y riesgo de tormentas
“Las proyecciones asociadas al fenómeno de El Niño plantean para la provincia un período con mayor inestabilidad y precipitaciones acumuladas por encima de los valores habituales. Esta situación se suma a las acumulaciones níveas registradas y requiere mantener en condiciones óptimas la infraestructura destinada a conducir los aportes de agua”, precisó el director de Hidráulica, Pablo Rodríguez.
Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó que las características del "Súper El Niño" exigen una respuesta anticipada ante la probabilidad de precipitaciones severas, un comportamiento meteorológico que se proyecta con mayor frecuencia desde la primavera.
Operativos en el Gran Mendoza y los oasis provinciales
Durante los primeros meses del año y como parte del esquema de contingencia, la repartición estatal removió miles de toneladas de sedimentos, maleza y residuos urbanos de colectores clave:
- Área Metropolitana: se ejecutan tareas continuas de limpieza y reacondicionamiento en el colector Boulogne Sur Mer (Las Heras) y en el canal Pescara, así como maniobras de despeje en el sistema aluvional metropolitano.
- Luján de Cuyo: en Ugarteche se concretó el mantenimiento integral y desembanque de los drenajes agrícolas y urbanos para facilitar la evacuación acelerada de excedentes pluviales.
- Valle de Uco y Zona Sur: se fortalecieron las defensas de márgenes en cauces como el arroyo Las Mulas y en sectores vulnerables del río Atuel y Valle Grande–Santa Clara, donde se restituyeron los bordos para contener probables crecidas de caudal.
Innovación e ingeniería ambiental
Dentro de las medidas destacadas por el Ejecutivo provincial para actualizar la infraestructura hidráulica construida décadas atrás, sobresale la implementación del proyecto Amunas. Esta iniciativa combina obras de ingeniería tradicional con soluciones basadas en la naturaleza para desacelerar la fuerza del agua que baja desde la zona del piedemonte. Con ello se busca fomentar la infiltración natural, recargar los acuíferos subterráneos y amortiguar el impacto directo de las tormentas estivales en las zonas urbanizadas.
Desde los organismos públicos instaron además a la población a colaborar con el mantenimiento de las cunetas y colectores, evitando el vertido de basura e infraestructuras clandestinas que obstruyan el libre escurrimiento del agua durante el período de tormentas.
En pocas palabras
- Alerta por El Niño: Mendoza intensifica obras hidráulicas ante pronóstico de lluvias extraordinarias y deshielo.
- Operativos en curso: se realizan tareas de limpieza y despeje en ríos, arroyos y colectores para prevenir desbordes.
- Medidas de mitigación: implementan el proyecto Amunas y piden colaboración ciudadana para el mantenimiento de cunetas.