Por la alerta por El Niño, Mendoza intensificó obras hidráulicas por precipitaciones extraordinarias

Por su parte, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, remarcó que las características del "Súper El Niño" exigen una respuesta anticipada ante la probabilidad de precipitaciones severas, un comportamiento meteorológico que se proyecta con mayor frecuencia desde la primavera.

Operativos en el Gran Mendoza y los oasis provinciales

Durante los primeros meses del año y como parte del esquema de contingencia, la repartición estatal removió miles de toneladas de sedimentos, maleza y residuos urbanos de colectores clave:

Área Metropolitana: se ejecutan tareas continuas de limpieza y reacondicionamiento en el colector Boulogne Sur Mer (Las Heras) y en el canal Pescara, así como maniobras de despeje en el sistema aluvional metropolitano.

se ejecutan tareas continuas de limpieza y reacondicionamiento en el colector Boulogne Sur Mer (Las Heras) y en el canal Pescara, así como maniobras de despeje en el sistema aluvional metropolitano. Luján de Cuyo: en Ugarteche se concretó el mantenimiento integral y desembanque de los drenajes agrícolas y urbanos para facilitar la evacuación acelerada de excedentes pluviales.

en Ugarteche se concretó el mantenimiento integral y desembanque de los drenajes agrícolas y urbanos para facilitar la evacuación acelerada de excedentes pluviales. Valle de Uco y Zona Sur: se fortalecieron las defensas de márgenes en cauces como el arroyo Las Mulas y en sectores vulnerables del río Atuel y Valle Grande–Santa Clara, donde se restituyeron los bordos para contener probables crecidas de caudal.

Los operativos de Hidraúlica también se realizan en el Gran Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

Innovación e ingeniería ambiental

Dentro de las medidas destacadas por el Ejecutivo provincial para actualizar la infraestructura hidráulica construida décadas atrás, sobresale la implementación del proyecto Amunas. Esta iniciativa combina obras de ingeniería tradicional con soluciones basadas en la naturaleza para desacelerar la fuerza del agua que baja desde la zona del piedemonte. Con ello se busca fomentar la infiltración natural, recargar los acuíferos subterráneos y amortiguar el impacto directo de las tormentas estivales en las zonas urbanizadas.

Desde los organismos públicos instaron además a la población a colaborar con el mantenimiento de las cunetas y colectores, evitando el vertido de basura e infraestructuras clandestinas que obstruyan el libre escurrimiento del agua durante el período de tormentas.