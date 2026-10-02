Advirtieron que por efecto de El Niño habrá cortes de agua potable en distintos sectores

Explicó que el servicio puede verse resentido por los paros técnicos de protección de AYSAM. Esto significa interrumpir de manera preventiva el proceso de potabilización en sus plantas para resguardar la maquinaria y evitar el tratamiento de agua inadecuada.

También puede haber más cantidad de maniobras de organismos hídricos como la Administración del Dique Potrerillos, el Departamento General de Irrigación u otros operadores para resguardar la infraestructura general, interrumpiendo de forma temporal el ingreso de agua cruda a las plantas potabilizadoras.

“La gente que vaya previendo que en muchas ocasiones va a faltar el suministro de agua porque no podemos potabilizar. Sí hay que hacer un uso eficiente y solidario para que alcance para toda la población”, afirmó Mingorance.

Cómo será la situación con el agua potable en Maipú y Luján de Cuyo

Maipú y Luján de Cuyo producen, tratan y distribuyen su propia agua potable mediante plantas locales sin compartir recursos con la red del área metropolitana.

Ambas comunas abastecen a la gran mayoría de sus habitantes, aunque enfrentan desafíos de infraestructura y constantes obras de optimización para acompañar el crecimiento demográfico.

Tanto Luján de Cuyo como Maipú obtienen su agua principalmente del río Mendoza, utilizando plantas potabilizadoras propias administradas por cada municipio, además de pozos subterráneos.

“En el caso de los servicios que necesitan provisión de energía eléctrica tomamos los recaudos. Muchos de nuestros equipos funcionan en base a energía eléctrica, por eso estamos preparando generadores para suplir durante un determinado tiempo esa ausencia de electricidad. En eso Edemsa siempre ha tenido un tratamiento prioritario en los servicios básicos”, explicó el ingeniero Eduardo Mezzabotta, secretario de Infraestructura y Servicios de Maipú.

Afirmó, que con Irrigación, garantizan que la llegada de agua a las plantas potabilizadoras no se vea obstruida. "Salgo una eventualidad por mucha tormenta, el agua no se puede tratar, pero la experiencia indica que esas situaciones no son largas en el tiempo”, dijo.

En Luján de Cuyo, también dependen de la electricidad para potabilizar el agua de los pozos y la que reciben de las cuencas.

“Hay que entender que ya estamos en El Niño y será un poco más grande que el de 2016. Evidentemente hay zonas que van a estar mucho más perjudicadas que Mendoza o el propio Luján de Cuyo. Por eso nos preparamos para lo peor, con mantenimiento, previsión, adquisición de equipos nuevos y coordinación para hacerle frente de la mejor manera. Prevención y reacción”, sintetizó Esteban Allasino, el intendente de Luján de Cuyo.

Hacer un uso racional del agua potable

Tanto desde AYSAM como desde Maipú y Luján de Cuyo recuerdan a la población usar de manera muy racional el agua potable, sobre todo cuando se presenten fuertes tormentas.

Recomendaron almacenar agua en bidones limpios para el consumo humano, racionar la reserva de los tanques de las viviendas, recordar que está prohibido el lavado con mangueras de veredas y vehículos las 24 horas de todos los días, todo el año y no utilizar aparatos eléctricos que consumen gran cantidad de agua como lavarropas y lavavajillas.