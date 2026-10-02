Viento Zonda con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en algunas zonas de Mendoza. Ese es el pronóstico, con alerta amarilla, que tiene la provincia para este viernes.
Cuáles son los departamentos que se verán más afectados por el viento Zonda
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre ráfagas intensas y un ascenso de la temperatura que alcanzará los 30 °C para este viernes
De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su alerta señala que se espera que el viento Zonda pueda traer "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", además de temperaturas que pueden alcanzar los 30 °C.
Cuáles serán los departamentos más afectados por la alerta de Zonda
De acuerdo con el informe oficial del organismo nacional, las ráfagas de calor y alta velocidad comenzarán a sentirse con fuerza desde la tarde del viernes en gran parte de la geografía provincial.
El mapa de departamentos comprendidos en la alerta amarilla por Zonda abarca las siguientes zonas:
- Gran Mendoza: Afectará al área metropolitana y sus sectores linderos.
- Precordillera: Registro de ráfagas intensas desde las zonas altas.
- Valle de Uco: Incluye a los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos.
- Zona Este: Cobertura en las comunas de Junín y Rivadavia.
- Zona Sur y oasis productivos: Impacto en Luján de Cuyo y Malargüe.
Hacia las últimas horas del viernes, se aguarda una rotación en la masa de aire que provocará un paulatino descenso de la temperatura y la formación de tormentas nocturnas. Sin embargo, los especialistas aclararon que estas precipitaciones no alcanzarán los volúmenes previstos para los temporales asociados al fenómeno de El Niño.
A qué hora bajará el viento Zonda según la zona de Mendoza
Según los modelos meteorológicos, el viento Zonda afectará el territorio mendocino paulatinamente y de esta manera:
- Precordillera: El viento seco comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de la mañana, entre las 10 y las 11.
- Malargüe y zona Sur: El ingreso en superficie está previsto hacia las 12, con velocidades constantes de 45 km/h.
- Tupungato y Valle de Uco: Se aguarda la llegada del viento cálido durante la tarde, principalmente entre las 15 y las 16.
- Gran Mendoza y alrededores: El impacto del viento Zonda se sentirá con fuerza entre las 16 y las 17 (pudiendo intensificarse pasadas las 18:00), afectando con mayor presencia al sector norte del área metropolitana con ráfagas superiores a los 45 km/h.
Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Mendoza
Tras el paso del Zonda, la dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa un fin de semana con marcas térmicas más agradables y vientos moderados:
- Sábado 3 de octubre: Jornada algo nublada con marcado descenso de la temperatura y vientos leves del sector sudeste. Persistirán las nevadas débiles en la zona de cordillera. Máxima de 22 °C y mínima de 11 °C.
- Domingo 4 de octubre: Cielo parcialmente nublado con un leve repunte térmico y vientos leves del sudeste. Continuarán las precipitaciones débiles en Alta Montaña. Máxima de 23 °C y mínima de 9 °C.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Se esperan ráfagas de hasta 80 km/h y temperaturas de 30°C este viernes en Mendoza.
- Zonas afectadas: Gran Mendoza, Precordillera, Valle de Uco, Zona Este y Zona Sur son las más expuestas.
- Pronóstico extendido: El fin de semana traerá un descenso de temperatura y vientos moderados.