Cuáles son los departamentos que se verán más afectados por el viento Zonda

El mapa de departamentos comprendidos en la alerta amarilla por Zonda abarca las siguientes zonas:

Gran Mendoza: Afectará al área metropolitana y sus sectores linderos.

Afectará al área metropolitana y sus sectores linderos. Precordillera: Registro de ráfagas intensas desde las zonas altas.

Registro de ráfagas intensas desde las zonas altas. Valle de Uco: Incluye a los departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos .

Incluye a los departamentos de . Zona Este: Cobertura en las comunas de Junín y Rivadavia .

Cobertura en las comunas de . Zona Sur y oasis productivos: Impacto en Luján de Cuyo y Malargüe.

Hacia las últimas horas del viernes, se aguarda una rotación en la masa de aire que provocará un paulatino descenso de la temperatura y la formación de tormentas nocturnas. Sin embargo, los especialistas aclararon que estas precipitaciones no alcanzarán los volúmenes previstos para los temporales asociados al fenómeno de El Niño.

A qué hora bajará el viento Zonda según la zona de Mendoza

Según los modelos meteorológicos, el viento Zonda afectará el territorio mendocino paulatinamente y de esta manera:

Precordillera: El viento seco comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de la mañana, entre las 10 y las 11 .

El viento seco comenzó a hacerse sentir desde las primeras horas de la mañana, entre las . Malargüe y zona Sur: El ingreso en superficie está previsto hacia las 12 , con velocidades constantes de 45 km/h.

El ingreso en superficie está previsto hacia las , con velocidades constantes de 45 km/h. Tupungato y Valle de Uco: Se aguarda la llegada del viento cálido durante la tarde, principalmente entre las 15 y las 16 .

Se aguarda la llegada del viento cálido durante la tarde, principalmente entre las . Gran Mendoza y alrededores: El impacto del viento Zonda se sentirá con fuerza entre las 16 y las 17 (pudiendo intensificarse pasadas las 18:00), afectando con mayor presencia al sector norte del área metropolitana con ráfagas superiores a los 45 km/h.

Nicolás Ríos / Diario UNO

Pronóstico extendido: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en Mendoza

Tras el paso del Zonda, la dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa un fin de semana con marcas térmicas más agradables y vientos moderados: