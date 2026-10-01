A qué hora bajará el viento Zonda en Mendoza: se esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora

Cronograma horario: a qué hora llega el Zonda a cada departamento

La circulación del viento Zonda no se manifestará de manera simultánea en todo el territorio mendocino, sino que avanzará paulatinamente desde la precordillera hacia los distintos oasis productivos y urbanos:

Toda la Precordillera: El viento seco comenzará a hacerse sentir desde temprano, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana.

El viento seco comenzará a hacerse sentir desde temprano, entre las de la mañana. Malargüe y zona Sur: El ingreso en superficie está previsto alrededor de las 12:00 del mediodía , registrando velocidades promedio de 45 km/h.

El ingreso en superficie está previsto alrededor de las , registrando velocidades promedio de 45 km/h. Tupungato y Valle de Uco: Se contempla la llegada de las primeras ráfagas durante la tarde, entre las 15:00 y las 16:00 .

Se contempla la llegada de las primeras ráfagas durante la tarde, entre las . Gran Mendoza y alrededores: El fenómeno comenzará a impactar entre las 16:00 y las 17:00 (pudiendo intensificarse pasadas las 18:00), con mayor presencia hacia el sector norte del área metropolitana, registrando valores constantes de 45 km/h y ráfagas superiores.

El fenómeno comenzará a impactar entre las (pudiendo intensificarse pasadas las 18:00), con mayor presencia hacia el sector norte del área metropolitana, registrando valores constantes de 45 km/h y ráfagas superiores. Retiro del Zonda: La permanencia del viento se extenderá hasta cerca de las 22:00 en la zona Sur, mientras que en la franja Norte (como el departamento de Lavalle) la condición seca se mantendrá hasta las 23:00.

Ingreso de viento Sur, tormentas nocturnas y descenso de temperatura para el sábado

Una vez finalizado el episodio de Zonda, la atmósfera experimentará una rápida rotación e inestabilidad. Se prevé el ingreso de un frente frío con viento del sector Sur, el cual comenzará a hacerse sentir alrededor de las 22:00 en los departamentos del Sur y cerca de la medianoche (00:00 del sábado) en las zonas Este y Norte de Mendoza, sosteniendo ráfagas de 45 a 50 km/h durante la madrugada.

Este cambio brusco en la masa de aire derivará en el siguiente escenario para el fin de semana: