Viento Zonda, tormentas y en el medio importantes ráfagas de viento. El viernes 2 de octubre traerá un día muy complicado para muchos mendocinos, según lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas.
A qué hora bajará el viento Zonda en Mendoza: se esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora
Este viernes Mendoza tiene pronosticado viento Zonda en gran parte de la provincia. A qué hora se espera que baje y cuál puede ser su intensidad
Se espera que este viernes, la irrupción del viento Zonda eleve las temperaturas hasta los 30 °C y genere ráfagas de viento seco que podrían superar los 80 km/h en sectores de precordillera y valles.
De acuerdo con los reportes oficiales de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se definió a qué hora podría llegar el viento Zonda a los diferentes lugares de Mendoza.
Cronograma horario: a qué hora llega el Zonda a cada departamento
La circulación del viento Zonda no se manifestará de manera simultánea en todo el territorio mendocino, sino que avanzará paulatinamente desde la precordillera hacia los distintos oasis productivos y urbanos:
- Toda la Precordillera: El viento seco comenzará a hacerse sentir desde temprano, entre las 10:00 y las 11:00 de la mañana.
- Malargüe y zona Sur: El ingreso en superficie está previsto alrededor de las 12:00 del mediodía, registrando velocidades promedio de 45 km/h.
- Tupungato y Valle de Uco: Se contempla la llegada de las primeras ráfagas durante la tarde, entre las 15:00 y las 16:00.
- Gran Mendoza y alrededores: El fenómeno comenzará a impactar entre las 16:00 y las 17:00 (pudiendo intensificarse pasadas las 18:00), con mayor presencia hacia el sector norte del área metropolitana, registrando valores constantes de 45 km/h y ráfagas superiores.
- Retiro del Zonda: La permanencia del viento se extenderá hasta cerca de las 22:00 en la zona Sur, mientras que en la franja Norte (como el departamento de Lavalle) la condición seca se mantendrá hasta las 23:00.
Ingreso de viento Sur, tormentas nocturnas y descenso de temperatura para el sábado
Una vez finalizado el episodio de Zonda, la atmósfera experimentará una rápida rotación e inestabilidad. Se prevé el ingreso de un frente frío con viento del sector Sur, el cual comenzará a hacerse sentir alrededor de las 22:00 en los departamentos del Sur y cerca de la medianoche (00:00 del sábado) en las zonas Este y Norte de Mendoza, sosteniendo ráfagas de 45 a 50 km/h durante la madrugada.
Este cambio brusco en la masa de aire derivará en el siguiente escenario para el fin de semana:
- Tormentas aisladas: Hacia la noche del viernes y las primeras horas del sábado 3 de octubre, aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en el llano.
- Marcado descenso térmico: El sábado registrará un alivio en los termómetros, con temperaturas máximas que descenderán hasta los 21 °C o 22 °C y mínimas en torno a los 10 °C.
- Alta Montaña: Se mantendrá la alerta por nevadas en cordillera, afectando las condiciones de transitabilidad en el Paso Internacional Cristo Redentor.
En pocas palabras
- Viento Zonda: Se espera que el viernes Mendoza experimente viento Zonda con ráfagas de hasta 80 km/h.
- Cronograma: El fenómeno Zonda iniciará en la precordillera entre las 10 y 11 AM, extendiéndose progresivamente.
- Cambio de clima: Tras el Zonda, se prevé ingreso de viento Sur y tormentas nocturnas con un descenso de temperatura para el sábado.