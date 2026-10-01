Afilar una tijera: cómo dejarla como nueva para cortar el pasto y ramas del jardín

En casa es muy normal contar con una tijera de podar en el jardín, ya sea para emprolijar arbustos, plantas con flores, ramas pequeñas o para cortar el. Sin embargo, con el trabajo continuo, es siempre es necesario afilar estas herramientas que van perdiendo el filo.
Una tijera que no tiene filo, provoca que cualquier tarea en el jardín requiera el doble de esfuerzo.
Devolverle la precisión y la potencia de corte a la hoja de la tijera es una tarea sencilla, que no requiere contratar a un especialista ni usando herramientas profesionales.
Con pocos elementos que seguro tenés en casa y en apenas unos minutos, podés dejar tus herramientas como nuevas.
Afilar una tijera: qué materiales se necesitan dejarla como nueva
Antes de empezar con el proceso, es importante reunir los siguientes elementos:
- Agua tibia con jabón o alcohol etílico.
- Un cepillo de cerdas duras o lana de acero (virulana).
- Una piedra de afilar o una lima pequeña de grano fino.
- Aceite lubricante (puede ser en aerosol o el habitual para máquina de coser).
- Un paño limpio y seco.
El paso a paso para afilar tu tijera de jardín
- Es imposible afilar correctamente una cuchilla sucia. El primer paso consiste en remover toda la savia seca, la tierra y el óxido acumulado. Para esto, frotar las hojas con lana de acero y agua con jabón. Si la savia está muy adherida, podés dejar la herramienta en remojo unos minutos y luego secarla perfectamente con el paño.
- Las tijeras de podar tradicionales tienen una hoja cortante y una contrahoja curva que sostiene la rama. Solo se debe afilar la hoja cortante, y únicamente del lado que tiene el borde inclinado (conocido como bisel). Sostener la tijera firmemente abierta y pasar la piedra o lima sobre el bisel, siempre desde la base de la hoja hacia la punta, manteniendo el ángulo de inclinación original de fábrica. Con realizar entre 10 y 15 pasadas suaves y firmes notarás cómo recupera el brillo y el filo.
- Al afilar el lado biselado, suele formarse una pequeña rebaba de metal en la cara plana de la hoja. Para quitarla, pasá la piedra de afilar de manera suave y totalmente paralela al lado plano solo una o dos veces.
- Una vez afilada, aplicar unas gotas de aceite lubricante en el eje central (el tornillo que une ambas partes) y distribuí una fina capa de aceite sobre las hojas con un paño seco. Esto previene la aparición de óxido y garantiza un movimiento fluido en el uso diario.
En pocas palabras
- Afilar tijeras: Una tijera de podar sin filo puede duplicar el esfuerzo en tareas de jardín y es necesario mantenerlas.
- Mantenimiento: Para devolverle precisión, solo se necesita agua tibia con jabón, piedra de afilar o lima, y aceite lubricante.
- Proceso: Limpiar, afilar el bisel de la hoja cortante, quitar rebabas y lubricar el eje y las hojas.
Resumen generado por Thinkindot AI