Cómo afilar un cuchillo de una manera rápida y sin herramientas profesionales

En la mayoría de las casas siempre hay un cuchillo de cocina que perdió su filo con el paso del tiempo y terminó quedando olvidado en el fondo del cajón. Sin embargo, antes de pensar en desecharlo o dejarlo sin uso, existe un truco casero para afilar que es muy sencillo.
De esta manera, todo cuchillo se puede recuperar utilizando un elemento cotidiano que está en todas las casas y no es una piedra de afilar.
Se trata de aprovechar el cuello o el borde de una botella de vidrio (o un frasco). El vidrio de las botellas tiene una densidad y dureza ideal que actúa como un asentador de metal, permitiendo enderezar la hoja y recuperar un corte preciso en cuestión de minutos.
Afilar cuchillo en casa: el truco para devolverle el filo
Cocinar con un cuchillo sin filo no solo resulta incómodo, sino que también es peligroso: al tener que ejercer más fuerza de la habitual para cortar los alimentos, aumenta el riesgo de que la hoja se resbale y provoque un accidente.
Para recuperar ese cuchillo que no se usa sin usar herramientas profesionales, el procedimiento con una botella de vidrio es muy práctico y requiere solo un poco de paciencia.
Afilar un cuchillo, paso a paso
- Utilizar una botella de vidrio vacía y limpia (de vino, cerveza o salsa). Es importante sostenerla con firmeza sobre una mesa o apoyarla sobre un paño seco para evitar que se deslice.
- Tomar el cuchillo con la mano hábil y colocar la base del filo sobre el cuello o el pico de la botella, formando un ángulo de aproximado de 15 a 20 grados.
- Deslizar la hoja desde la parte más cercana al mango hasta la punta, realizando un movimiento fluido y constante, como si intentaras "cortar" suavemente el cuello de la botella.
- Realizar el recorrido entre 10 y 15 veces de un lado y luego repetir la misma cantidad de pasadas del otro lado de la hoja.
- Una vez terminado el proceso, lavar bien el cuchillo con agua y detergente para eliminar cualquier impureza o residuo metálico antes de volver a usarlo con alimentos.
En pocas palabras
- Recuperar filo: Se puede afilar un cuchillo de cocina sin herramientas profesionales utilizando un elemento cotidiano.
- Método casero: Se aprovecha el borde de una botella o frasco de vidrio para asentar la hoja del cuchillo.
- Paso a paso: Deslizar la hoja del cuchillo sobre el cuello de la botella en un ángulo de 15-20 grados, repitiendo el proceso en ambos lados.