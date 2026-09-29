Cómo afilar un cuchillo de una manera rápida y sin herramientas profesionales

De esta manera, todo cuchillo se puede recuperar utilizando un elemento cotidiano que está en todas las casas y no es una piedra de afilar.

Se trata de aprovechar el cuello o el borde de una botella de vidrio (o un frasco). El vidrio de las botellas tiene una densidad y dureza ideal que actúa como un asentador de metal, permitiendo enderezar la hoja y recuperar un corte preciso en cuestión de minutos.