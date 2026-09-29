La NASA prepara un viaje récord: de Florida a la EII en 9 horas

La agencia espacial estadounidense junto a la empresa SpaceX proyectan el lanzamiento de la Crew-13 para el próximo 1 de octubre a las 11.10, hora del este. El despegue se llevará a cabo desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida.
Los equipos completan los preparativos finales para asegurar que el cohete Falcon 9 junto a la nave Dragon estén listos para el viaje.
Misión de NASA
Si el cronograma transcurre según lo planeado, la cápsula alcanzará la Estación Espacial Internacional en un tiempo muy reducido. El acoplamiento está programado para las 20:00 horas en el puerto frontal del módulo Harmony.
Dicho sector funciona como punto de conexión para las naves visitantes. Para lograrlo, el vehículo espacial ajustará su trayectoria de manera cuidadosa hasta coincidir con la órbita de las instalaciones.
El equipo cuenta con cuatro astronautas experimentados para ejecutar las maniobras. Jessica Watkins será la comandante, acompañada por el piloto Luke Delaney. Joshua Kutryk, de la agencia espacial canadiense, junto al cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov actuarán como especialistas.
Todos formarán parte de la Expedición 75 una vez que arriben al laboratorio orbital para realizar investigaciones científicas y tareas de mantenimiento.
Los miembros del grupo se encuentran actualmente en cuarentena dentro del Centro Espacial Johnson ubicado en Houston. Dicha medida preventiva resulta habitual para reducir cualquier riesgo de enfermedades antes del lanzamiento.
Los profesionales tienen previsto trasladarse a las instalaciones de Kennedy el 26 de septiembre para ultimar los detalles finales previos al vuelo.