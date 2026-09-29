La NASA prepara un viaje récord: de Florida a la EII en 9 horas

Dicho sector funciona como punto de conexión para las naves visitantes. Para lograrlo, el vehículo espacial ajustará su trayectoria de manera cuidadosa hasta coincidir con la órbita de las instalaciones.

El equipo cuenta con cuatro astronautas experimentados para ejecutar las maniobras. Jessica Watkins será la comandante, acompañada por el piloto Luke Delaney. Joshua Kutryk, de la agencia espacial canadiense, junto al cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov actuarán como especialistas.

Todos formarán parte de la Expedición 75 una vez que arriben al laboratorio orbital para realizar investigaciones científicas y tareas de mantenimiento.

Los miembros del grupo se encuentran actualmente en cuarentena dentro del Centro Espacial Johnson ubicado en Houston. Dicha medida preventiva resulta habitual para reducir cualquier riesgo de enfermedades antes del lanzamiento.

Los profesionales tienen previsto trasladarse a las instalaciones de Kennedy el 26 de septiembre para ultimar los detalles finales previos al vuelo.