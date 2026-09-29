Hígado graso y las 4 señales que alertan sobre tu salud

Aunque el diagnóstico definitivo requiere ecografía o análisis de laboratorio, existen manifestaciones físicas que sugieren un funcionamiento hepático comprometido por la mala alimentación:

Acantosis nigricans (manchas oscuras en pliegues): es el oscurecimiento de la piel en pliegues como el cuello, las axilas o los nudillos. Está estrechamente asociado a la resistencia a la insulina, el principal desencadenante del hígado graso.

es el oscurecimiento de la piel en pliegues como el cuello, las axilas o los nudillos. Está estrechamente asociado a la resistencia a la insulina, el principal desencadenante del graso. Aumento de la circunferencia abdominal: la concentración de grasa visceral en la zona de la cintura no es solo un factor estético, sino el indicador clínico más directo de sobrecarga lipídica en los órganos internos.

la concentración de visceral en la zona de la cintura no es solo un factor estético, sino el indicador clínico más directo de sobrecarga lipídica en los órganos internos. Fatiga crónica e insomnio sin causa aparente: al estar saturado por metabolizar excesos de azúcares, el hígado reduce la eficiencia de sus procesos nocturnos, derivando en cansancio persistente durante el día.

al estar saturado por metabolizar excesos de azúcares, el reduce la eficiencia de sus procesos nocturnos, derivando en cansancio persistente durante el día. Aparición de pequeñas arañitas vasculares: en fases donde la acumulación de grasa comienza a inflamar los tejidos, la alteración metabólica compromete la salud vascular mediante sutiles dilataciones capilares en el tórax.

Cambios en la alimentación y hábitos saludables, como elegir comida real, pueden revertir la condición.

Alimentación y hábitos para proteger la salud hepática

A diferencia de otras condiciones crónicas, la acumulación de grasa en sus etapas iniciales es una patología reversible mediante cambios sostenidos en la alimentación diaria. Reducir drásticamente los productos con JMAF y azúcares refinados disminuye la llegada constante de sustratos lipídicos al hígado.

Incorporar una alimentación basada en comida real, sumando verduras de estación, legumbres y proteínas magras, junto con actividad física regular ayuda a consumir el exceso de glucógeno y devuelve el equilibrio a la salud integral.

Este artículo tiene fines informativos y no reemplaza la consulta, diagnóstico ni tratamiento con un profesional de la salud.