La mejor dieta para combatir el hígado graso y ver resultados en poco tiempo, según los expertos

Un patrón alimentario ampliamente respaldado es la dieta mediterránea (MD): rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva, frutos secos, pescado; y baja en carnes rojas, alimentos ultraprocesados, azúcares simples y grasas saturadas. Este estilo no solo facilita el control de peso, sino que puede mejorar la grasa hepática incluso sin una reducción significativa de peso.

Revisiones científicas respaldan que adoptar la dieta mediterránea, especialmente cuando se acompaña de actividad física regular, conlleva reducciones en la grasa hepática y mejoras en marcadores metabólicos (insulina, perfil lipídico, enzimas hepáticas).

dieta mediterránea.jpg Los expertos en nutrición recomiendan la dieta mediterránea para combatir el Hígado graso.

Según un estudio publicado en Springer Nature, en pacientes jóvenes (niños y adolescentes con MASLD), también se han reportado mejoras en la función hepática (disminución de enzimas hepáticas como ALT, AST y GGT) tras adoptar la dieta mediterránea, aunque los efectos en peso corporal, perfil lipídico o resistencia a la insulina son menores o más variables.

Hígado graso: cómo sería una “dieta recomendada” práctica

Según la evidencia científica, un plan alimenticio útil para quienes buscan mejorar o revertir hígado graso debería contemplar: