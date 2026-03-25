La mamá de la nena baleada contó que los médicos del Notti analizan amputarle una pierna

Su madre y su hermana de 18 años están alojadas en el hospital pediátrico, resguardadas por una consigna policial. El miedo que no las abandona es qué va a suceder con ellas cuando llegue el alta médica. "Me pregunto cómo va a seguir nuestra vida después de que mi hija se pueda recuperar un poco y salir de acá. No tenemos adónde ir", dijo angustiada Johana, la madre de la nena baleada en diálogo con Diario UNO.

Hospital Notti, instalaciones. Foto Axel Lloret. La niña baleada, su hermana de 18 años y su madre están con custodia policial en el hospital Notti. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El miedo acompaña también a la víctima del ataque que no puede quedarse sola porque empieza a gritar y a llorar, relató su mamá. Tampoco puede dormir porque tiene miedo de soñar, como ya le ha pasado, con lo vivido.

La familia denunció que ningún funcionario de Seguridad las recibió hasta el momento y que el alojamiento lo está gestionando el propio hospital Notti.

Y sobre el ataque, la madre fue directa sobre su origen: "Esto es responsabilidad de ellos, porque esto viene de un interno de un penal". La sospecha, que ya trascendió públicamente, es que los autores intelectuales de la balacera serían presos alojados en el sistema penitenciario que actuaron por una supuesta venganza contra el padre de la niña por una cuestión de drogas.

La reunión de urgencia en Seguridad que provocó el caso de la nena baleada

La balacera destapó una red de venganza narco que habría partido desde una cárcel mendocina y que tenía como destinatario al padre de la pequeña, Marcelo Agüero Declaux, quien también está preso. De todas maneras, el autor del hecho sería un adolescente de 17 años que es intensamente buscado por la Policía.

Después del hecho, la cúpula del Ministerio de Seguridad se reunió para definir las estrategias de investigación del caso.

Móvil policial (1).jpg Reunión de emergencia en el Ministerio de Seguridad. Foto ilustrativa.

"Mi ex marido tuvo problemas con un referente del penal, Pedro Morales, le dicen Piter. Es él el que mandó a hacer esto. Tengo audios de Marcelo en donde me cuenta que él no se quiso hacer cargo de toda la droga que encontraron en el penal. Le pedían que aparezca, que lo arreglara o le mataban los hijos", contó la mujer durante una entrevista con Radio Nihuil.

La mujer explicó que en un principio no dimensionó el peligro que corría su hija porque cuando empezaron a amenazar a Yamila Agüero (hermana de Marcelo) creyó que era por problemas que ella tenía con otra gente. "Como estoy hace 10 años separada de él, pensé que los tiros que le habían tirado a Yamila eran por algún problema de ella. No sabía que era porque estaba mi hija ahí", afirmó.

Esto último se dio cuenta cuando 2 días después de ese ataque "golpearon la puerta y ahí le tiraron a mi nena, que fue a abrir".