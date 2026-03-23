Dos días después de haber recibido una balacera cuando abrió la puerta de su casa en Godoy Cruz, la niña de 11 años que fue atacada a mansalva en la tarde del sábado sigue en grave estado e internada en el Hospital Notti.
La madre de la niña baleada en Godoy Cruz contó que habían recibido amenazas contra el padre de la menor
La niña de 11 años recibió al menos 4 disparos en las piernas y una mano. Está grave, con riesgo de amputación. La madre apuntó a una venganza contra el padre de la nena, que está preso
Desde el hospital pediátrico habló su mamá Joana y dio detalles de la salvaje agresión: "Yo me estaba metiendo a bañar cuando escuchamos que golpeaban la puerta. Después volvieron a golpear con más fuerza y ella abrió. Ahí fue cuando empezaron a tirar y ella cayó al piso. Uno le quiso tirar a la cara y ella puso la mano para cubrirse; y les suplicaba que ya está, que no tirarán más", revivió la mujer.
La dolida madre contó que ella vive sola con sus 4 hijos y que no tiene problemas con nadie en el barrio, pero que sí sospecha que el ataque que sufrió su hija pueda relacionarse con amenazas que recibió el padre de la pequeña, quien está en el penal de Almafuerte I.
Al parecer, hace poco tiempo una hermana mayor de la nena baleada, que acaba de cumplir 18 años, visitó a su padre en el penal y allí él le habría contado que sufría amenazas de una banda que tendría algunos integrantes en la cárcel.
Ahora los investigadores del caso están siguiendo esa hipótesis, que podría explicar el violento ataque del que fue víctima la pequeña.
En la puerta de su casa en Martín Coronado y El Carrizal, de Godoy Cruz, se habrían encontrado al menos 9 casquillos de 9 milímetros.
Por las heridas que la menor sufrió en las piernas, debieron hacerle un by pass; y de cómo evolucione esa maniobra dependerá si le hacen alguna intervención más o no. Es un escenario difícil, ya que hasta se está considerando amputar la pierna de la víctima.
Al padre lo amenazaban por redes sociales con herirle a un hijo
La madre de la nena baleada contó que al padre preso lo amenazaban desde una cuenta trucha de Facebook. Le enviaban mensajes de corte mafioso.
"Recibía amenazas de un Facebook trucho donde le decían 'tanto tiempo lleva criarlos, para que después una bala te los quite'. Y estaban hablando de los hijos. O sea que lo amenazan al padre que está en Almafuerte I", detalló.
La mujer contó en Radio Nihuil que ella lleva 10 años separada del padre de la nena baleada y que perdió contacto también con su familia política, pero que después de que una hija fuese a visitar a su padre supo de esa amenaza, y que más tarde también le llegó la información de que también habrían amenazado a una ex cuñada suya, hermana de su ex pareja.
Ante ese panorama, la mamá de la nena baleada pidió custodia policial en su casa y sacó al resto de sus hijos de su vivienda por temor a represalias.