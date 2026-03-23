La madre de la niña baleada en Godoy Cruz contó que habían recibido amenazas contra el padre de la menor

Al parecer, hace poco tiempo una hermana mayor de la nena baleada, que acaba de cumplir 18 años, visitó a su padre en el penal y allí él le habría contado que sufría amenazas de una banda que tendría algunos integrantes en la cárcel.

penal almafuerte cacheuta.jpg El padre de la nena baleada está preso en el penal de Almafuerte I y allí habría recibido amenazas.

Ahora los investigadores del caso están siguiendo esa hipótesis, que podría explicar el violento ataque del que fue víctima la pequeña.

En la puerta de su casa en Martín Coronado y El Carrizal, de Godoy Cruz, se habrían encontrado al menos 9 casquillos de 9 milímetros.

Por las heridas que la menor sufrió en las piernas, debieron hacerle un by pass; y de cómo evolucione esa maniobra dependerá si le hacen alguna intervención más o no. Es un escenario difícil, ya que hasta se está considerando amputar la pierna de la víctima.

Al padre lo amenazaban por redes sociales con herirle a un hijo

La madre de la nena baleada contó que al padre preso lo amenazaban desde una cuenta trucha de Facebook. Le enviaban mensajes de corte mafioso.

"Recibía amenazas de un Facebook trucho donde le decían 'tanto tiempo lleva criarlos, para que después una bala te los quite'. Y estaban hablando de los hijos. O sea que lo amenazan al padre que está en Almafuerte I", detalló.

La mujer contó en Radio Nihuil que ella lleva 10 años separada del padre de la nena baleada y que perdió contacto también con su familia política, pero que después de que una hija fuese a visitar a su padre supo de esa amenaza, y que más tarde también le llegó la información de que también habrían amenazado a una ex cuñada suya, hermana de su ex pareja.

Ante ese panorama, la mamá de la nena baleada pidió custodia policial en su casa y sacó al resto de sus hijos de su vivienda por temor a represalias.