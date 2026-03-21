Una niña de 11 años abrió la puerta de su casa y la balearon

moviles policiales mendoza

La mamá de la niña baleada declaró ante el personal policial que la menor escuchó que golpearon la puerta y salió a atender. Fue entonces cuando escuchó disparos y vio a su hija herida en su mano y en una de sus piernas.

La nena fue trasladada por sus familiares al Hospital Lencinas y de ahí fue derivada al Hospital Notti, donde permanece internada.

La sospecha de la Policía en el caso de la niña baleada

Personal de Investigaciones y Policía Científica realizaron las labores de rigor aportando que se encontraron vainas servidas calibre 9mm en el lugar.

Según dijeron, este hecho estaría a un tiroteo ocurrido la semana pasada en calle Renato Della.