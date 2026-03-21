Una niña de 11 años fue baleada en su mano y en la pierna, informó la Policía este sábado. El hecho ocurrió en calles Martín Coronado y El Carrizal, de Godoy Cruz. En principio, el hecho estaría relacionado con un tiroteo que se dio la semana pasada en calle Renato Della Santa.
Una niña de 11 años abrió la puerta de su casa y la balearon
Los vecinos declararon que escucharon disparos y vieron a un hombre correr. La niña baleada fue trasladada al Notti
Un llamado a la línea de emergencia reportó que vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego y vieron salir corriendo a un hombre. El incidente ocurrió este sábado a las 19.19.
Según señalaron los testigos, el hombre que escapó vestía campera color azul con capucha y bermuda de jeans.
La mamá de la niña baleada declaró ante el personal policial que la menor escuchó que golpearon la puerta y salió a atender. Fue entonces cuando escuchó disparos y vio a su hija herida en su mano y en una de sus piernas.
La nena fue trasladada por sus familiares al Hospital Lencinas y de ahí fue derivada al Hospital Notti, donde permanece internada.
La sospecha de la Policía en el caso de la niña baleada
Personal de Investigaciones y Policía Científica realizaron las labores de rigor aportando que se encontraron vainas servidas calibre 9mm en el lugar.
Según dijeron, este hecho estaría a un tiroteo ocurrido la semana pasada en calle Renato Della.