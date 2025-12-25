"Me quema la cabeza": la frase de la nena de 12 años herida por una bala perdida.

Herida niña baleada La nena de 12 años que pelea por su vida tras resultar herida por una bala perdida en la cabeza dijo "me quema la cabeza". Foto gentileza tn.com.ar

La menor, de nombre Angelina, fue trasladada de urgencia en un primer momento al Hospital San Juan de Dios, pero al advertir la gravedad del cuadro, los médicos decidieron derivarla al Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía, en una ambulancia donde permanece internada en terapia intensiva.

"Salió a las 12.05, estaba mirando el cielo y cayó desplomada", indicó Ricardo, uno de los tíos de nena, y explicó que salió junto a 10 de sus primos a jugar a la vereda para ver los fuegos artificiales, según el informe del a24.com.

Ricardo confió que la menor "está mejor" y explicó que "la parte motriz está estable" aunque la nena permanece "sedada" porque tiene la zona del impacto "inflamada". "Dios diga que pueda vivir tranquilamente", rogó con firmeza.

De acuerdo con la información oficial, la nena se mantiene estable pero en estado crítico. Esto se debe a que la bala se alojó en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida.

Los peritos que intervienen en el caso hallaron tres vainas servidas en los alrededores del lugar donde la menor fue herida, en Villa Sarmiento. El personal interviniente registraba fotos y tomaba medidas para tratar de confirmar el trayecto del proyectil que impactó en su cabeza.

La fiscal que interviene en el caso, Valeria Courtade, solicitó en las últimas horas una tomografía urgente al Sanatorio de la Trinidad para comparar la bala alojada en la cabeza de la víctima con las vainas recolectadas en el lugar del incidente.

El hallazgo de varias vainas por parte de los investigadores originó nuevas hipótesis sobre el origen del disparo. Una de esas vainas, de 9 mm, apareció en la esquina de la casa donde se encontraba la menor, en tanto que las otras dos fueron halladas en patios internos de viviendas cercanas.

Según el informe del canal TN, aún no se pudo determinar si corresponde a balas de calibre 38 o también de 9 mm. Para eso, la fiscalía y los investigadores necesitan datos precisos de la bala que permanece en el cráneo de la nena.

Herida niña investigación Los peritos realizaban en las últimas horas distintas mediciones y recolectaban pruebas para avanzar en la investigación. Foto gentileza tn.com.ar

Los investigadores revelaron que las pericias están centradas en el culote de la bala, donde queda una marca única e irrepetible de la pistola que la disparó. Esa información puede resultar fundamental para identificar el arma y avanzar con los allanamientos en lagunas de las viviendas vecinas.

La investigación continúa en poder de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Curtade, miembros de la UFI N°3 de Morón, y los peritajes a cargo de efectivos de la Comisaría 5ª de Villa Sarmiento, peritos balísticos y Policía Científica.