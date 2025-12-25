Fue imputado el dueño de la casa de venta de pirotecnia que se incendió y murió una mujer

Embed - Incendio en casa de pirotecnia en Godoy Cruz

Incendio en Godoy Cruz

El incendio ocurrió en un inmueble de calle Jorge Nebwery, de Godoy Cruz, cerca de la intersección con Mitre.

En la vivienda damnificada funcionaba un depósito y punto de venta de pirotecnia. El incendio se produjo cerca de las 16.15 del lunes cunado una explosión alertó a los vecinos que advirtieron la presencia de llamas y una densa columna de humo.

La victima fatal del incendio fue Ángela Daniela Prado, quien había sido rescatada del techo de la vivienda donde había quedado atrapada. La mujer permaneció internada en estado crítico en el hospital Lagomaggiore debido a quemaduras que afectaron al 80 por ciento de su cuerpo.

La mujer fallecida se domiciliaba en el barrio Parque Sur de Godoy Cruz. Según los testimonios, los vecinos escucharon fuertes explosiones antes de que las llamas se propagaran por toda la estructura.

El lugar, aparentemente, era regenteado por Quiroga, quien según diversas versiones habría sido quien vendía la pirotecnia y organizaba eventos. Todo indica que la mujer fue al lugar para contratar el servicio, que está prohibido por la legislación de Mendoza.

Además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores que fueron derivados al Hospital Notti con lesiones, mientras que un adulto recibió asistencia médica por intoxicación por inhalación de humo.Al desatarse las llamas, los bomberos tuvieron dificultades para ingresar debido al riesgo de estallidos y de hecho dos de ellos resultaron heridos. Los peritos intentan determinar qué provocó la chispa inicial en el sector donde se almacenaba la pirotecnia.