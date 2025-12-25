El 5 de diciembre pasado se dio un episodio de violencia callejera y aleatoria difícil de explicar en Estados Unidos. Un hombre, ya condenado por crímenes anteriores, golpeó a una anciana que estaba parada en una esquina. El episodio, que quedó registrado por cámaras de seguridad, dejó a la víctima ciega de un ojo.
Video: un criminal reincidente golpeó a una anciana de la nada y la dejó ciega
El hombre ya tenía antecedentes criminales por atacar a personas de manera aleatoria y sin explicación
Jeanette Marken (75) esperaba pacientemente en la esquina ubicada en Washington. Sin previo aviso, Fale Vaigalepa Pea, un hombre de 42 años con un extenso historial criminal, se acercó por detrás y la atacó con saña.
Armado con un tablón de madera que tenía un tornillo metálico protruyendo de un extremo, golpeó el rostro de la anciana con toda su fuerza. El impacto fue tan brutal que la anciana cayó al suelo inmediatamente, sangrando profusamente, mientras el agresor se alejaba caminando con indiferencia.
La detención del criminal tras la golpiza
El ataque, capturado en video por cámaras de seguridad, evidenció que fue aleatorio y cobarde. Testigos presenciales, horrorizados, corrieron en su auxilio. Uno de ellos tomó una foto del golpeador y alertó a las autoridades.
Jeanette Marken sufrió graves heridas tras el golpe. El tornillo del tablón le perforó el ojo derecho, causándole una laceración grave y múltiples fracturas en el rostro, el cráneo y la nariz. En el hospital, los médicos confirmaron que perdió por completo la visión en ese ojo y podría requerir su extracción en el futuro.
Fale Vaigalepa Pea no era un desconocido para las autoridades. Conocido como un "reincidente notorio por ataques aleatorios" en esa zona ha sido detenido múltiples veces, desde 2011. Entre su legajo criminal se cuenta haber apuñalado a 2 personas en una fiesta. Pero siempre terminó juzgado por delitos menores y recuperó su libertad.
Fue detenido a poca distancia del lugar del crimen y ahora quedó alojado en la cárcel con una fianza de 1.000.000 de dólares.