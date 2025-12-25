Video: un criminal reincidente golpeó a una anciana de la nada y la dejó ciega

La detención del criminal tras la golpiza

El ataque, capturado en video por cámaras de seguridad, evidenció que fue aleatorio y cobarde. Testigos presenciales, horrorizados, corrieron en su auxilio. Uno de ellos tomó una foto del golpeador y alertó a las autoridades.

Jeanette Marken sufrió graves heridas tras el golpe. El tornillo del tablón le perforó el ojo derecho, causándole una laceración grave y múltiples fracturas en el rostro, el cráneo y la nariz. En el hospital, los médicos confirmaron que perdió por completo la visión en ese ojo y podría requerir su extracción en el futuro.

Fale Vaigalepa Pea no era un desconocido para las autoridades. Conocido como un "reincidente notorio por ataques aleatorios" en esa zona ha sido detenido múltiples veces, desde 2011. Entre su legajo criminal se cuenta haber apuñalado a 2 personas en una fiesta. Pero siempre terminó juzgado por delitos menores y recuperó su libertad.

Fue detenido a poca distancia del lugar del crimen y ahora quedó alojado en la cárcel con una fianza de 1.000.000 de dólares.