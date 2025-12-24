Encontraron dos cuerpos en una casa e investigan un femicidio seguido de suicidio

Policía móviles Seguridad Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Femicidio seguido de suicidio

Los efectivos que trabajaron en la casa de ese barrio de Palmira, bajo el mando del fiscal Gustavo Jadur, detectaron que tanto Nadia Sosa como el hombre, luego identificado como Franco Mancalla (33), habían sufrido lesiones de arma blanca.

Debido al lugar donde tenían las heridas, la primera hipótesis es que el hombre cometió el crimen y luego se quitó la vida. Sobre todo teniendo en cuenta que la mujer tenía lesiones y varios cortes en el rostro.

En tanto que vecinos del lugar declararon que en la madrugada del domingo pasado, cerca de las 2, escucharon una discusión en esa propiedad de Palmira, lo que alimentó la teoría del femicidio.