Un femicidio seguido de suicidio. Esa es la primera y hasta ahora única teoría tras el hallazo de dos cadáveres en el interior de una casa ubicada en San Martín.
Encontraron dos cuerpos en una casa e investigan un femicidio seguido de suicidio
La primera teoría tras el hallazgo de los cadáveres en una propiedad es que el hombre cometió el femicidio de la mujer y luego se quitó la vida
El presunto femicidio comenzó a ser investigado en los primeros minutos de este lunes, cuando familiares de Nadia Janet Sosa (35) se acercaron hasta su domicilio en el barrio Belgrano ya que hacía un par de día que no daba señales de vida.
Estas personas lograron abrir una ventana, corrieron la cortina y observaron dos cuerpos en el suelo, por lo que inmediatamente notificaron al 911 y personal policial y de la Fiscalía de San Martín concurrieron al lugar.
Femicidio seguido de suicidio
Los efectivos que trabajaron en la casa de ese barrio de Palmira, bajo el mando del fiscal Gustavo Jadur, detectaron que tanto Nadia Sosa como el hombre, luego identificado como Franco Mancalla (33), habían sufrido lesiones de arma blanca.
Debido al lugar donde tenían las heridas, la primera hipótesis es que el hombre cometió el crimen y luego se quitó la vida. Sobre todo teniendo en cuenta que la mujer tenía lesiones y varios cortes en el rostro.
En tanto que vecinos del lugar declararon que en la madrugada del domingo pasado, cerca de las 2, escucharon una discusión en esa propiedad de Palmira, lo que alimentó la teoría del femicidio.