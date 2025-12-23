Las exigencias que puso Christian Petersen antes descompensarse

A través de un comunicado sacaron a la luz la exigencia que puso el reconocido chef para realizar la travesía. “Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión", señalaron.

Tras afirmar que Petersen adoptó un comportamiento extraño a la medianoche y que ante el malestar del resto de los turistas optaron por su descenso, los guías hicieron una importante aclaración.

“Cristian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación”, añadieron.

La semana pasada, se confirmó que Christian Petersen luchaba por su vida en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Ante la preocupación de sus seguidores y seres queridos, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un parte médico en conjunto con nosocomio para explicar que el querido chef padece una falla multiorgánica.

Grave chef internado Crítico. El chef Christian Petersen se descompensó en la Patagonia y fue internado en terapia intensiva. Foto gentileza c5n.com

“Su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua“, agregaron, y luego hicieron un pedido especial para la prensa, los curiosos y los seguidores del cocinero: solicitaron respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento delicado.

En el mismo comunicado, también realizaron una aclaración importante: dijeron no se había emitido ningún parte oficial previo a este informe. La explicación surgió a raíz de varias versiones que circularon en las redes, especialmente porque el accidente de Petersen durante una excursión al volcán Lanín habría ocurrido hace varios días.

