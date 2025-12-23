Inicio Sociedad Christian Petersen
Las exigencias que puso Christian Petersen antes descompensarse

El chef Christian Petersen continúa luchando por su vida, tras haberse descompensado mientras escalaba un cerro. Se supo cuáles fueron sus exigencias

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Christian Petersen. El reconocido chef se encuentra internado luego de sufrir un colapso general en San Martín de Los Andes. 

El famoso reconocido chef Christian Petersen continúa luchando por su vida, luego de haberse descompensado mientras escalaba el volcán Lanín en San Martín de Los Andes. Se conoció cuáles fueron sus exigencias antes del colapso.

petersen1
Complicado. El chef Christian Petersen continúa internado tras sufrir un colapso en el volcán Lanín.

Christian Petersen está en boca de todos por su internación. Se encuentra en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes y su estado es incierto, ya que la familia decidió no dar información.

Sin embargo, en las últimas horas hablaron los guías que lo acompañaron en la excursión al volcán Lanín y hubo un dato que llamó la atención.

A través de un comunicado sacaron a la luz la exigencia que puso el reconocido chef para realizar la travesía. “Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión", señalaron.

Tras afirmar que Petersen adoptó un comportamiento extraño a la medianoche y que ante el malestar del resto de los turistas optaron por su descenso, los guías hicieron una importante aclaración.

Cristian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado en algunos medios de comunicación”, añadieron.

La semana pasada, se confirmó que Christian Petersen luchaba por su vida en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Ante la preocupación de sus seguidores y seres queridos, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un parte médico en conjunto con nosocomio para explicar que el querido chef padece una falla multiorgánica.

Grave chef internado
Crítico. El chef Christian Petersen se descompensó en la Patagonia y fue internado en terapia intensiva.

“Su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua“, agregaron, y luego hicieron un pedido especial para la prensa, los curiosos y los seguidores del cocinero: solicitaron respetar la privacidad del paciente y de su familia en este momento delicado.

En el mismo comunicado, también realizaron una aclaración importante: dijeron no se había emitido ningún parte oficial previo a este informe. La explicación surgió a raíz de varias versiones que circularon en las redes, especialmente porque el accidente de Petersen durante una excursión al volcán Lanín habría ocurrido hace varios días.

Fuente: tn.com.ar

