La pirotecnia está prohibida en Mendoza, pero ¿quién controla la venta y quién decomisa?

incendio en negocio de pirotecnia en godoy cruz Foto: Cristian Morón

"Eso era una casa particular que no tenía ningún tipo de habilitación como comercio. Por lo que vieron nuestros inspectores, ahí había cajas de música por lo que intuimos que el dueño se dedicaba a hacer eventos", contó José Insgnea, el director de Fiscalización de Godoy Cruz.

Ante el evidente crecimiento de la venta de pirotecnia, el funcionario se defendió diciendo que "es difícil interceptar la venta clandestina, porque hay que atraparlos en plena venta para avanzar con el decomiso. Nosotros tenemos inspectores mañana y tarde, pero para avanzar con el decomiso muchas veces necesitamos del auxilio de la Policía".

Eso puede explicar que en lo que va de diciembre esa Dirección de Fiscalización no ha concretado ningún decomiso de pirotecnia. El último que hicieron esos inspectores fue a principios de este año cuando decomisaron una importante cantidad de pirotecnia "valuada en unos $500.000", recordó el funcionario.

Grises de la ley que prohíbe la pirotecnia pero la habilita para algunos casos

La ley que prohíbe el uso de la pirotecnia en Mendoza, la 8.632 se sancionó en diciembre del 2013, es decir que tiene 12 años de vigencia y a ella ya adhirieron loso 18 municipios, el último en sumarse fue Tupungato que lo hizo recientemente.

En esa norma queda explícito que está prohibido que "se expenda o venda al público en general, bajo cualquier modalidad de contratación, pirotecnia y/o cohetería de uso prohibido" y marca que al que se lo intercepte comercializándola de manera ilegal "será pasible de 7 días de arresto, pago del importe equivalente a 15 días multa, decomiso de la pirotecnia y/o cohetería que se encuentre en su poder y clausura del establecimiento de hasta 180 días".

Allí se fija que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad, que podrá delegar la competencia en otros organismo, y es ahí donde entran los municipios con las ordenanzas que prohíben el uso de la pirotecnia.

El tema es que cada comuna tiene su propia adhesión a la ley y ahí aparecen autorizaciones para el uso de cierto tipo de pirotecnia en fiestas o eventos privados.

"Tengo pirotecnia en mi domicilio, le puedo enviar la lista de precios"

Por estos días, comprar pirotecnia en Mendoza es más fácil de lo que se imagina y para adquirirla no hay ni que salir de casa.

Así lo demostró el periodista de Radio Nihuil, Matías Pascualetti, quien contactó a una de las vendedoras de pirotecnia que publicitaba una extensa oferta en las redes sociales.

Así con un simple llamado por Whatsapp confirmó que podría comprar lo que quisiera de pirotecnia en una vivienda de la zona de Pedro Molina en Guaymallén.

Acá la conversación que salió al aire en el programa No tenés cara.

Consultado por el mismo Matías Pascualetti, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, aseguró que su comuna tiene un plan para monitorear la venta de pirotecnia.

"Nosotros tenemos un cuerpo de inspectores que realizan inspecciones de oficio y ya a través de denuncias también, así que esperamos también esa info, ese feedback, esa información de los vecinos para poder hacer más efectiva nuestra tarea", marcó, pero a la vez le pidió colaboración a los vecinos en la denuncia de los lugares en que se venda pirotecnia.

"Tiene que ver también con un cambio cultural: los vecinos tienen que tener conciencia y no se puede pretender que el municipio, los gobiernos locales o provincial salgan con un ejército de inspectores para controlar que se cumpla lo que especifica la ley", recalcó.

En Ciudad se decomisaron 60 kilos de pirotecnia en un día

Otro de los lugares en los que abunda la venta de la pirotecnia es en las calles del centro mendocino. Ante varias denuncias, un grupo de inspectores de Ciudad salieron a recorrer este lunes algunos tramos de la calle 9 de Julio, Barcala y Godoy Cruz y sólo en ese recorrido se decomisaron 60 kilos de distintos explosivos.

Secuetro pirotecnia Los inspectores de Fiscalización de Ciudad secuestraron en un solo día unos 60 kilos de pirotecnia valuados en $3millones.

"Según lo que valuaron los mismos inspectores la carga que se decomisó ronda los $3 millones", aportaron desde la comuna que comanda Ulpiano Suarez y sumaron que en las próximas horas continuarán con esas inspecciones.