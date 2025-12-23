El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, hicieron público este martes el acuerdo preelectoral al que llegaron para las elecciones de febrero del 2026. Si bien era ya casi una certeza que esta unión se concretaría, faltaba que los protagonistas la anunciaran y fue lo que sucedió ahora.
Alfredo Cornejo oficializó el acuerdo electoral con Esteban Allasino en Luján de Cuyo
Tal y como se había estado escuchando, Esteban Allasino tomó la decisión de integrar la alianza LLA + Cambia Mendoza. Cornejo lo celebró
El gobernador manifestó a través de su cuenta de la red social X. "Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy exige la sociedad", sostuvo Cornejo.
Allasino y el Frente Cambia Mendoza competirán juntos en Luján de Cuyo, departamento en el que, según aseguró el gobernador, Allasino demuestra que "se puede administrar bien, cumplir con las funciones esenciales de un municipio y al mismo tiempo, innovar, ser eficientes y elevar la vara de la gestión pública. Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno. Esa es exactamente la forma en que gestionamos la provincia y donde encontramos una coincidencia clara".
Esteban Allasino también celebró el acuerdo
Por su parte, el intendente de Luján de Cuyo sostuvo que las transformaciones nacen de la gestión y el trabajo y de la capacidad de construir acuerdos con orden y previsibilidad".
Por este motivo, anunció que los oficialismos de Luján de Cuyo, Mendoza y la Nación "confluyen en un acuerdo de compromiso y desarrollo. Orden y previsibilidad para seguir con la transformación más importante de la historia de Luján de Cuyo".