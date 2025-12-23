Alfredo Cornejo oficializó el acuerdo electoral con Esteban Allasino en Luján de Cuyo

El gobernador manifestó a través de su cuenta de la red social X. "Quiero darle la bienvenida a Esteban Allasino, que vuelve al Frente Cambia Mendoza de cara a las próximas elecciones de febrero del 2026. No es una decisión oportunista, su vuelta es un hecho lógico en la manera de gobernar y en la lectura clara de lo que hoy exige la sociedad", sostuvo Cornejo.

Allasino y el Frente Cambia Mendoza competirán juntos en Luján de Cuyo, departamento en el que, según aseguró el gobernador, Allasino demuestra que "se puede administrar bien, cumplir con las funciones esenciales de un municipio y al mismo tiempo, innovar, ser eficientes y elevar la vara de la gestión pública. Todo lo que le demanda el vecino es lo mismo que perseguimos en mi gobierno. Esa es exactamente la forma en que gestionamos la provincia y donde encontramos una coincidencia clara".