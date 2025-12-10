Faltando unos 15 días nada más para el cierre de las listas que competirán en los departamentos el 22 de febrero, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, aseguró en los estudios de 7D que el armando político con Cambia Mendoza y la LLA está definido "en el 99%". Incluso, reveló a los periodistas Julián Imazio y Agustina Fiadino que Omar De Marchi, referente del PRO, está a favor de este acuerdo electoral, pese a las diferencias públicas con Alfredo Cornejo.
Esteban Allasino confirmó que el acuerdo con LLA y Cambia Mendoza "está cerrado en el 99%"
El intendente de Luján de Cuyo aseguró que está más cómodo entre estos dos espacios políticos, más que con Provincias Unidas, aliado para los comicios de octubre
Después de varias semanas de especulaciones por un armado electoral para las elecciones municipales que se desarrollarán en 6 municipios, Allasino señaló que falta que se concreten algunas reuniones y deseó que ocurran pronto. Entre una de las condiciones que pidió el jefe comunal fue que la coalición incluya a todos los departamentos en los que el PRO llevará candidatos.
Los tiempos son ajustados y en un principio se hablaba que la alianza se cerrará antes del 16 de diciembre, cuando el PRO habrá la presentación de sus candidatos a concejal. Sin embargo, el dirigente del partido amarillo no quiso arriesgar una fecha por ahora.
La incursión del PRO en Provincias Unidas
Allasino reconoció que la alianza del PRO con Provincias Unidas, en términos de números fue un error, aunque a nivel nacional se partió el partido. "Algunos apoyaron este sector y otros al gobierno nacional porque hubo libertad de acción", agregó.
Con el diario del lunes, Allasino analizó: "Nosotros intentamos hasta último momento una posición clara que no se dio. Ahora vemos que había que hacer las cosas más prolijas para llegar a este otro acuerdo, con el cual tenemos una visión más compartida de orden y transformación. Coincidimos en que el Estado tiene que darte condiciones y no ser un obstáculo".
La alianza en los seis departamentos que van a las urnas
El intendente de Luján de Cuyo indicó que en la negociación solicitó que la alianza se produzca en las seis comunas que van a elecciones para hacer una buena elección, sobre todos en aquellos como San Rafael, Maipú y Santa Rosa, en los que el peronismo está muy consolidado.