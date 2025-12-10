Esteban Allasino confirmó que el acuerdo con LLA y Cambia Mendoza "está cerrado en el 99%"

Esteban Allasino y Cornejo El intendente Esteban Allasino junto al gobernador Alfredo Cornejo en la inauguración de una obra hídrica en Luján de Cuyo.

La incursión del PRO en Provincias Unidas

Allasino reconoció que la alianza del PRO con Provincias Unidas, en términos de números fue un error, aunque a nivel nacional se partió el partido. "Algunos apoyaron este sector y otros al gobierno nacional porque hubo libertad de acción", agregó.

Con el diario del lunes, Allasino analizó: "Nosotros intentamos hasta último momento una posición clara que no se dio. Ahora vemos que había que hacer las cosas más prolijas para llegar a este otro acuerdo, con el cual tenemos una visión más compartida de orden y transformación. Coincidimos en que el Estado tiene que darte condiciones y no ser un obstáculo".

La alianza en los seis departamentos que van a las urnas

El intendente de Luján de Cuyo indicó que en la negociación solicitó que la alianza se produzca en las seis comunas que van a elecciones para hacer una buena elección, sobre todos en aquellos como San Rafael, Maipú y Santa Rosa, en los que el peronismo está muy consolidado.