Con un truco DIY: 4 manualidades que puedes hacer en casa con retazos de tela

Prepara un buen costurero con aguja de diferentes medidas, hilos de diversos colores, papel para moldes, tiza para marcar y una tijera de tela bien afilada. Del mismo modo, elige correctamente las telas de acuerdo al proyecto y el objetivo.

No te frustres si el truco no te sale a la primera. La costura en casa es un desafío constante, gratificante y a veces complejo, pero los pequeños avances y logros son la recompensa.

4 cosas que puedes coser con retazos: un truco de costura impresionante

Todo DIY de hilos y reciclaje de materiales suele ser sencillo, útil y barato. Show de manualidades comparte en su canal de YouTube una serie de trucos para reutilizar pequeños pedazos de tela que no sirven para grandes confecciones.

A continuación te comparto el video y desarrollo de 4 de esos trucos DIY. Además de telas, vas a necesitar hilos, agujas, tijeras, regla y lápiz para marcar las telas.

Embed - COSER PARA VENDER | 10 MANUALIDADES FÁCILES DE COSTURA CON RETAZOS DE TELA

Funda para protectores y toallitas diarias: con un pequeño triángulo de tela y un cierre puedes confeccionar un pequeño estuche para llevar tus productos íntimos en la cartera, tal como se ve en el primer truco del video. Bombachas: con viejos retazos de algodón, limpios y en buen estado, puedes coser tu propia ropa interior. Utiliza una bombacha par tomar las medidas y realizar el truco sin errores. Botiquín pequeño: con telas viejas y un botón, puedes hacer un pequeño botiquín con compartimentos para poner las pastillas, curitas y gasas. Estuche para maquillaje: sobre el final del video puede observar un truco de costura en casa para confeccionar un estuche para pequeños maquillajes, con tela transparente par encontrarlos más fácil.

Un truco DIY y algo más: beneficios de la costura

mujer cosiendo Como toda tarea artesanal, la costura en casa es muy buena para la salud física y mental.

La costura es una tarea de casa con múltiples beneficios. Según varios estudios, existe una conexión entre las manualidades y la salud mental. La costura ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejora la concentración y enfoca el cerebro en actividades que nos alejan de las preocupaciones diarias.

La costura en casa activa lo que se conoce como "mente en modo flujo", un estado en que te sientes totalmente sumergido en la actividad. Además, potencia la creatividad, imaginación y mejora la confianza personal.