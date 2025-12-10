¿Qué pasa si caliento vinagre en una olla con un ajo y qué beneficios tiene?

Si hablamos de vinagre de alimentos, como el de manzana, el de vino o el de arroz, debemos saber que es el único apto para consumo. Contrariamente, el vinagre destilado solo se puede usar para limpiar.

Por su parte, el ajo es una planta o bulbo que suele utilizarse para cocinar y en algunas recetas medicinales. Es un alimento de sabor y olor intenso, con enormes propiedades antibacterianas, antioxidantes, antivirales y antiinflamatorias.

Te explico por qué deberías hervir vinagre y ajo en una olla

El vinagre y el ajo pueden combinarse en la cocina para crear un ingrediente único. Esta mezcla suele utilizarse como repelente para algunos insectos pequeños que aparecen en la casa durante los meses de más calor.

Además, al calentar vinagre y ajo en una olla, puedes elaborar un producto de limpieza natural para las plantas del jardín. La limpieza de las hojas de las especies es de suma importancia y no siempre la realizamos. Sirve para evitar infecciones y plagas.

Para ambos trucos debes realizar el mismo procedimiento. Coloca en una olla partes iguales de ajo en rodajas y vinagre de vino blanco o manzana.

limpiar plantas Rocía la mezcla de ajo y vinagre en las zonas donde pueden aparecer insectos en las hojas de las plantas con hongos y plagas.

Deja que ambos ingredientes hiervan por unos 10 minutos, apaga el fuego y déjalos reposar por un rato hasta que se enfríen. Coloca la mezcla en un recipiente con pulverizador y aplícala dependiendo el truco.

Si vas a limpiar las plantas, rocía la mezcla de vinagre y ajo en las hojas y límpialas con un paño suave. Si vas a repeler insectos, rocía la mezcla en las zonas donde hay gritas, ventanas o puertas por donde puedan ingresar. Sobre todo sirve para hormigas.

lavarropas y vinagre El vinagre puede ser utilizado en muchos trucos, solo o combinado con otros ingredientes.