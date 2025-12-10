¿Qué pasa si caliento vinagre en una olla con un ajo y qué beneficios tiene?

Existen muchos trucos y técnicas caseras que tienen como protagonista al vinagre. Este ingrediente se obtiene al fermentar cáscaras y frutas de manera natural. Cuando las bacterias presentes en los alimentos transforman el alcohol en ácido acético, se produce vinagre.
En esta ocasión te comparto un truco o procedimiento con vinagre y ajo, dos ingredientes comunes de casa, pero antes es importante conocer los beneficios y las propiedades de ambos productos. Toma nota y presta atención para conocer este truco.
El vinagre es un ingrediente con enormes propiedades. El vinagre es un gran desinfectante, desodorizante, antibacteriano y removedor de hongos.
Si hablamos de vinagre de alimentos, como el de manzana, el de vino o el de arroz, debemos saber que es el único apto para consumo. Contrariamente, el vinagre destilado solo se puede usar para limpiar.
Por su parte, el ajo es una planta o bulbo que suele utilizarse para cocinar y en algunas recetas medicinales. Es un alimento de sabor y olor intenso, con enormes propiedades antibacterianas, antioxidantes, antivirales y antiinflamatorias.
Te explico por qué deberías hervir vinagre y ajo en una olla
El vinagre y el ajo pueden combinarse en la cocina para crear un ingrediente único. Esta mezcla suele utilizarse como repelente para algunos insectos pequeños que aparecen en la casa durante los meses de más calor.
Además, al calentar vinagre y ajo en una olla, puedes elaborar un producto de limpieza natural para las plantas del jardín. La limpieza de las hojas de las especies es de suma importancia y no siempre la realizamos. Sirve para evitar infecciones y plagas.
Para ambos trucos debes realizar el mismo procedimiento. Coloca en una olla partes iguales de ajo en rodajas y vinagre de vino blanco o manzana.
Deja que ambos ingredientes hiervan por unos 10 minutos, apaga el fuego y déjalos reposar por un rato hasta que se enfríen. Coloca la mezcla en un recipiente con pulverizador y aplícala dependiendo el truco.
Si vas a limpiar las plantas, rocía la mezcla de vinagre y ajo en las hojas y límpialas con un paño suave. Si vas a repeler insectos, rocía la mezcla en las zonas donde hay gritas, ventanas o puertas por donde puedan ingresar. Sobre todo sirve para hormigas.
Un truco y algo más: 3 usos sorprendentes del vinagre en el hogar
- Con un poco de vinagre puedes desincrustar el sarro o los minerales que se pegan en las canillas y tuberías del baño.
- El vinagre es muy útil para neutralizar malos olores en el interior de la heladera.
- Finalmente, puedes realizar un truco con vinagre para blanquear y limpiar la ropa muy percudida, como medias y axilas de remeras.