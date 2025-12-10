Alfredo Cornejo: "En el mundo están sorprendidos porque Mendoza estaba en la lista negra de la minería"

legislatura mendoza senado mineria hebe casado 2 La vice de Alfredo Cornejo, Hebe Casado, fue como representante del Ejecutivo a la sesión por la minería en la Legislatura. Foto: Prensa Senado de Mendoza

La importancia de PSJ Cobre Mendocino en el mundo minero

“La electromovilidad, que es un proyecto que el mundo tiene para el 2050, requiere minerales críticos, entre ellos el cobre; con lo cual habrá una demanda inmensa”, explicó Alfredo Cornejo.

“El precio estará alto, competitivo y no hay muchos lugares en el mundo que tengan cobre en cantidad como en la cordillera”, agregó sobre las particularidades de la zona andina.

El cambio hacia un clima “prominero” en Mendoza

“Hoy hay una demanda de minerales críticos mucho más fuerte de la que había hace 15 años y hay precio garantizado por mucho tiempo”, expresó el gobernador de Mendoza sobre uno de los motivos del impulso minero.

De hecho, dijo, “lo que se ha extraído de cobre en el mundo hasta hoy es el 10% de lo que se necesitarán en los próximos 30 años, para hacer cambios que van a mejorar el ambiente”.

En estos 14 años que pasaron entre el fuerte rechazo a San Jorge y la aprobación del actual proyecto PSJ Cobre Mendocino, también hubo cambios tecnológicos significativos; pero, además, dijo Cornejo, “lo que cambió en Mendoza es la voluntad política”.

Audiencia pública San Jorge6 Esas instalaciones precarias de PSJ Cobre Mendocino cambiarán con la construcción de la mina.

De todas maneras, el gobernador entiende que durante todos estos años no hubo un boom de la minería en la Argentina: “Se habla de otras provincias, pero la verdad es que el país no es minero. En Chile se ha exportado más de 10 veces lo que exportamos acá”.

Y eso se debe, según el análisis de Cornejo, a que no ha habido condiciones económicas: “Hoy hay una ventana de oportunidades proinversión”.

Y por eso “el primer cobre argentino va a ser el mendocino por más que en San Juan o en Catamarca tengan proyectos mucho más grandes”. Y agregó: “Eso es porque las condiciones macroeconómicas no hacían que las inversiones vinieran. La minería necesita inversiones de al menos 3.000 millones de dólares a corto plazo y nadie invierte ese dinero sin seguridad de la macro. Creo que en eso ha contribuido Milei y, de alguna forma, Macri también”.

La minería como hito en Mendoza

Al analizar la historia de Mendoza, Cornejo la pone en marco de la macroeconomía: “En algún momento se estatizó Giol y eso fue una decisión. En la convertibilidad se convirtieron algunas bodegas emblemáticas con tecnología de avanzada y empezaron a buscar vinos de alta gama. Esta década es la del turismo alrededor del vino y la gastronomía. Ahora creo que con la minería metalífera va a pasar eso”.

Para el gobernador, así como pasó con el petróleo en su momento y en Mendoza se puso la segunda destilería del país, con la minería se está dando una puntada inicial. “Todo hay que ponerlo en contexto, pero lo valorable es tomar las decisiones, tener la visión en ese momento para hacerlo”.

alfredo cornejo celso jaque mineria nodo m+ Alfredo Cornejo junto a Celso Jaque, ex gobernador e impulsor de la minería en Malargüe.

Minería y financiación: lo que se viene

Actividades como la minera necesitan de mucho financiamiento y grandes inversiones. Mendoza busca convertirse en un hub financiero que conecte todas las patas que hacen posible un proyecto minero; y para ello firmó convenios con la Bolsa de Toronto y trabaja con la Bolsa de Londres.

“Levantar una mina requiere un fuerte trabajo de búsqueda de inversores, a los cuales hay que darles tranquilidad y previsibilidad”, dice Cornejo. Lo que cree el Gobierno es que en Mendoza hay capital humano que puede hacer esa labor no solo para la provincia, sino para la Argentina y el mundo.

“Acá todo el mundo piensa en ser proveedor de la minería y está bien, pero este es otro vector: queremos que el trabajo financiero quede en Mendoza”, explicó “en criollo”.