“Están todos sorprendidos para bien porque Mendoza haya dado este salto. En el mundo también porque estábamos en la lista negra de las inversiones mineras”, reveló el gobernador Alfredo Cornejo tras la aprobación del proyecto de explotación PSJ Cobre Mendocino.
Alfredo Cornejo: "En el mundo están sorprendidos porque Mendoza estaba en la lista negra de la minería"
Para Alfredo Cornejo la aprobación de PSJ Cobre Mendocino marcará un hito en la historia de desarrollo productivo de la provincia
El mandatario, que en el día de la sanción de la ley que autoriza a San Jorge a extraer cobre de Uspallata estaba en Buenos Aires, contó en radio Nihuil que tanto en Casa Rosada como en el mundo recibieron con buenos ojos la noticia.
“Hemos modificado normas, ya hay empresas explorando, buscando cobre en el Sur, y ahora éste –PSJ Cobre Mendocino-, sin dudas, es un proyecto emblemático porque es de explotación y probablemente en 2027 o 2028 estará sacando cobre si se cumple con los plazos y métodos propuestos”, dijo entusiasmado el gobernador.
La importancia de PSJ Cobre Mendocino en el mundo minero
“La electromovilidad, que es un proyecto que el mundo tiene para el 2050, requiere minerales críticos, entre ellos el cobre; con lo cual habrá una demanda inmensa”, explicó Alfredo Cornejo.
“El precio estará alto, competitivo y no hay muchos lugares en el mundo que tengan cobre en cantidad como en la cordillera”, agregó sobre las particularidades de la zona andina.
El cambio hacia un clima “prominero” en Mendoza
“Hoy hay una demanda de minerales críticos mucho más fuerte de la que había hace 15 años y hay precio garantizado por mucho tiempo”, expresó el gobernador de Mendoza sobre uno de los motivos del impulso minero.
De hecho, dijo, “lo que se ha extraído de cobre en el mundo hasta hoy es el 10% de lo que se necesitarán en los próximos 30 años, para hacer cambios que van a mejorar el ambiente”.
En estos 14 años que pasaron entre el fuerte rechazo a San Jorge y la aprobación del actual proyecto PSJ Cobre Mendocino, también hubo cambios tecnológicos significativos; pero, además, dijo Cornejo, “lo que cambió en Mendoza es la voluntad política”.
De todas maneras, el gobernador entiende que durante todos estos años no hubo un boom de la minería en la Argentina: “Se habla de otras provincias, pero la verdad es que el país no es minero. En Chile se ha exportado más de 10 veces lo que exportamos acá”.
Y eso se debe, según el análisis de Cornejo, a que no ha habido condiciones económicas: “Hoy hay una ventana de oportunidades proinversión”.
Y por eso “el primer cobre argentino va a ser el mendocino por más que en San Juan o en Catamarca tengan proyectos mucho más grandes”. Y agregó: “Eso es porque las condiciones macroeconómicas no hacían que las inversiones vinieran. La minería necesita inversiones de al menos 3.000 millones de dólares a corto plazo y nadie invierte ese dinero sin seguridad de la macro. Creo que en eso ha contribuido Milei y, de alguna forma, Macri también”.
La minería como hito en Mendoza
Al analizar la historia de Mendoza, Cornejo la pone en marco de la macroeconomía: “En algún momento se estatizó Giol y eso fue una decisión. En la convertibilidad se convirtieron algunas bodegas emblemáticas con tecnología de avanzada y empezaron a buscar vinos de alta gama. Esta década es la del turismo alrededor del vino y la gastronomía. Ahora creo que con la minería metalífera va a pasar eso”.
Para el gobernador, así como pasó con el petróleo en su momento y en Mendoza se puso la segunda destilería del país, con la minería se está dando una puntada inicial. “Todo hay que ponerlo en contexto, pero lo valorable es tomar las decisiones, tener la visión en ese momento para hacerlo”.
Minería y financiación: lo que se viene
Actividades como la minera necesitan de mucho financiamiento y grandes inversiones. Mendoza busca convertirse en un hub financiero que conecte todas las patas que hacen posible un proyecto minero; y para ello firmó convenios con la Bolsa de Toronto y trabaja con la Bolsa de Londres.
“Levantar una mina requiere un fuerte trabajo de búsqueda de inversores, a los cuales hay que darles tranquilidad y previsibilidad”, dice Cornejo. Lo que cree el Gobierno es que en Mendoza hay capital humano que puede hacer esa labor no solo para la provincia, sino para la Argentina y el mundo.
“Acá todo el mundo piensa en ser proveedor de la minería y está bien, pero este es otro vector: queremos que el trabajo financiero quede en Mendoza”, explicó “en criollo”.