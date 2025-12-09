Consejo de Mayo: Cornejo propuso una ley de financiamiento para garantizar inversión en educación

En tal sentido, el mandatario mendocino advirtió que el sistema actual no cuenta con recursos predecibles. Esto, además de "profundas" desigualdades territoriales y la necesidad de encarar transformaciones críticas que requieren financiamiento específico.

En esta línea, Cornejo, en su carácter de representante de las provincias en el Consejo de Mayo, destacó que la educación debe ser considerada una política de Estado y no una variable de ajuste.

Ley de financiamiento en educación: qué propuso Cornejo

En ese contexto, la ley de financiamiento propuesta en el seno del Consejo de Mayo para Cornejo debe asegurar un piso seguro de inversión en el sistema educativo.

Para hacerlo sostenible, la ley debe garantizar que el presupuesto anual nunca sea inferior al ejecutado el año anterior. Cornejo incluyó una cláusula de actualización anual, que tome como el parámetro principal a la inflación o en su defecto la variación de la masa salarial docente.

El fundamento de ese mecanismo es permitirle a las provincias "planificar a mediano y largo plazo sin exponerse a fluctuaciones coyunturales".

De igual modo, para justificarlo, el gobernador recordó que históricamente las provincias aportan cerca del 90% de la inversión total en educación. Y de cara al nuevo paradigma, incluyó la creación del Mecanismo Federal de Compensación Educativa, diseñado para distribuir recursos con criterios de justicia distributiva.

