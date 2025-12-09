Consejo de Mayo: Cornejo propuso una ley de financiamiento para garantizar inversión en educación

En la última reunión del Consejo de Mayo, el gobernador Alfredo Cornejo propuso un sistema de financiamiento para asegurar la inversión permanente en educación, mediante un mecanismo que actualice el presupuesto por inflación.
Cornejo consideró "indispensable superar el modelo de gasto reactivo" en educación. Y, por el contrario, avanzar hacia una inversión estable, predecible y altamente focalizada, en los pilares del Plan Estratégico de Alfabetización Nacional y en las prioridades que cada provincia defina para orientarla.
Cornejo subrayó que el ejercicio pleno del derecho constitucional a la educación demanda una inversión pública suficiente, sostenida y equitativa. Y que la educación "debe ser considerada una política de Estado y no variable de ajuste".
En tal sentido, el mandatario mendocino advirtió que el sistema actual no cuenta con recursos predecibles. Esto, además de "profundas" desigualdades territoriales y la necesidad de encarar transformaciones críticas que requieren financiamiento específico.
Ley de financiamiento en educación: qué propuso Cornejo
En ese contexto, la ley de financiamiento propuesta en el seno del Consejo de Mayo para Cornejo debe asegurar un piso seguro de inversión en el sistema educativo.
Para hacerlo sostenible, la ley debe garantizar que el presupuesto anual nunca sea inferior al ejecutado el año anterior. Cornejo incluyó una cláusula de actualización anual, que tome como el parámetro principal a la inflación o en su defecto la variación de la masa salarial docente.
El fundamento de ese mecanismo es permitirle a las provincias "planificar a mediano y largo plazo sin exponerse a fluctuaciones coyunturales".
De igual modo, para justificarlo, el gobernador recordó que históricamente las provincias aportan cerca del 90% de la inversión total en educación. Y de cara al nuevo paradigma, incluyó la creación del Mecanismo Federal de Compensación Educativa, diseñado para distribuir recursos con criterios de justicia distributiva.
