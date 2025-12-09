Histórico: es ley el proyecto de extracción de cobre en Uspallata

En los alrededores de la Legislatura hubo ruidosas manifestaciones en contra de la minería y en defensa del agua. La marcha llegó a la plaza Independencia tras una caravana que comenzó el lunes en Uspallata y tomó parte del Acceso Sur y el Acceso Este en la mañana del martes.

La vicegobernadora Hebe Casado, a cargo del Poder Ejecutivo por la ausencia del gobernador Alfredo Cornejo en Mendoza, presenció la sesión.

El peronismo recibió data clave y sumó apoyo para PSJ Cobre Mendocino

Los informes sobre el tratamiento y el cuidado del agua, que recibió el Partido Justicialista del Departamento General de Irrigación a último momento -durante la sesión-, fueron clave para 5 senadores que resolvieron votar a favor de la aprobación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino.

Mercedes Derrache, Adriana Cano, Mauricio Sat, Pedro Serra y Alejandra Barro son los legisladores que acompañaron el proyecto.

"La minería es una actividad indispensable para el desarrollo y eso no significa valorar el agua, la flora y la fauna. Es la madre de todas las industrias y no podemos negarnos a eso. Frente a la transición energética global la demanda se multiplica. Hablar de minería es sustentable. Queremos minería y debe ser sustentable. No queremos la minería africana de la que hipócritamente el mundo hace uso", dijo la senadora Derrache.

"Creemos que la minería es factible. Tengo mis dudas porque en una economía colonial como esta difícilmente pueda desarrollarse valor agregado. Pero generará empleo", agregó en representación de la mayoría de su bloque.

Pringles PSJ Ariel Pringles, senador de la Unión Mendocina, respaldó la DIA de PSJ Cobre Mendocino.

"Han intervenido en la DIA varias instituciones. La UNCuyo ha formulado observaciones pero no ve inviable la actividad, sino que la condiciona. Más allá de que le demos el visto bueno al proyecto vamos a procurar que se cumplan esas condiciones", expresó Derrache anticipando el voto positivo a PSJ Cobre Mendocino y el rol que cumplirá el peronismo.

El senador Serra, que también votó a favor, sumó: "Es una cuestión netamente política y no siempre los tiempos son los adecuados. Podría haber estado mejor el expediente pero no podemos seguir discutiendo 15 años".

Cristina Gómez, Gerardo Vaquer, Helio Perviú y Félix González, en tanto, votaron en contra. La senadora de La Paz fue la primera en adelantar su oposición al proyecto, tomando la palabra durante la sesión. Fue dura con los compañeros de bloque que se inclinaron a favor de San Jorge y aseguró que la minería no resolverá los problemas del interior de Mendoza.

"No es una discusión de minería sí o minería no", sumó González, aunque se expresó en contra del proyecto minero de explotación PSJ. "Hemos perdido 15 años, hemos hecho papelones, nos la pasamos discutiendo por política en lugar de empoderar a la ciencia para llegar al día de hoy con respuestas. Esta DIA está mal porque le faltan herramientas, está condicionada y va a terminar judicializada", argumentó.

Duilio Pezzuti, senador peronista pero separado del bloque, estuvo presente en la sesión pero se abstuvo al momento de la votación.

La voz del oficialismo

La presidenta del bloque de Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, cerró el debate en el Senado.

"No existe ningún argumento científico para no ratificar la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino. Más de 100 profesionales han trabajado en este proyecto minero y firmaron el informe técnico final", expresó defendiendo la iniciativa de explotación minera en Uspallata.

Natacha Eisenchlas La senadora Natacha Eisenchlas (UCR) cerró el debate y se procedió a la votación.

La Unión Mendocina, con mayoría a favor de PSJ Cobre Mendocino

El bloque de La Unión Mendocina se expresó en mayoría a favor de autorizar la explotación de cobre en Uspallata.

"El proyecto cumple con todas condiciones ambientales súper rigurosas", dijo el senador Gabriel Pradines al adelantar su voto positivo. Acompañaron Martín Rostand, Valentín González, Marcos Quattrini y Ariel Pringles.

Flavia Manoni votó en contra. El senador Germán Vicchi se ausentó.

Uno a favor y otro en contra

Los otros dos bloques unipersonales, además del de Pezzuti, son los de Armando Magistretti, del Partido Demócrata, y Dugar Chappel, del Partido Verde.

El primero de ellos votó a favor de la ratificación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino y pidió que, de ahora hasta la producción, se salven las dudas para fortalecer el rol de control del Gobierno; en tanto que, Chappel votó en contra.

Fuerte operativo policial en la Legislatura

"Nunca antes en 20 años de coberturas vi un operativo similar en la Legislatura", se escuchó en las afueras del recinto, donde los senadores van a debatir y votar 4 proyectos mineros, entre los que se encuentra la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino, que fue el primero en aprobarse.

Unos 500 policías están repartidos entre la Casa de las Leyes, el Nudo Vial y el auditorio Ángel Bustelo.

El objetivo es controlar el orden teniendo en cuenta la ruidosa marcha antiminera que largó en Uspallata el lunes al mediodía, fue sumando gente en la llegada al Gran Mendoza y que desembocó en la plaza Independencia.

Allí, unos pocos que no participaron de la caravana esperaban al grueso de manifestantes desde las 8.30.

La sesión por la minería comenzó después de la sesión de acuerdos, pasadas las 10.

El primero proyecto a tratar fue el de la DIA de la minera San Jorge, que es el que despierta pasiones dentro y fuera de la Legislatura.

Luego fue el turno de las 27 DIAs de Malargüe Distrito Minero Occidental; de las regalías mineras y de la creación del Fondo de Compensación Ambiental.