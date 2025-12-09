Llegan al Senado los 4 proyectos de minería en Mendoza aprobados en Diputados, incluido San Jorge

Audiencia pública minera San Jorge Audiencia pública por el Proyecto Minero San Jorge. Cristian Lozano/Diario UNO

Los 4 proyectos mineros que tratará el Senado de Mendoza

Ya tienen media sanción a la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el nuevo reparto de regalías, las declaraciones de impacto ambiental de nuevos proyectos de exploración en el Malargüe Distrito Minero Occidental y la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino.

El último mencionado cosechó 32 votos a favor y 13 en contra, en su mayoría (9) del peronismo.

En cambio, los otros tres proyectos registraron una más amplia mayoría de votos positivos (39) y los negativos de Emanuel Fugazzotto (Partido Verde), José Luis Ramón (Consumidores y Ciudadanos), Jorge Difonso y Rolando Scanio (La Unión Mendocina) y Valentina Morán y Roxana Escudero (Partido Justicialista).

El periodista Julián Imazio contó en Diario UNO que con solo un opositor votando por PSJ, el oficialismo ya podría reactivar San Jorge. El Senado está desde hace dos años 19 a 19 entre Cambia Mendoza y la vereda de enfrente y, esta vez, se especula con seis senadores de La Unión Mendocina que darían el permiso para explotar el cobre de la estancia Yalguaraz, en Uspallata.

Son Gabriel Pradines, Valentín González, Martín Rostand (hay una leve duda), Marcos Quattrini y Ariel Pringles. A ellos muy probablemente se agregue Armando Magistretti, del Partido Demócrata.

Con esos seis se llega a 25 y pueden ser más si se suma alguna sorpresa desde el justicialismo, aunque es difícil que pase. La chance está en Alejandra Barro, de Malargüe, que todavía no garantiza el “no”.

legislatura operativo mineria Operativo en la Legislatura.

PSJ y las diversas opiniones

Por otro lado, se ha anunciado sobre a través de redes que habrá manifestaciones organizadas por sectores antimineros y otras organizaciones sociales y políticas.

Con el aval de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el Gobierno anunció días atrás que se ha puesto a disposición la plaza Independencia para que allí se expresen los que se oponen a los proyectos que buscan tener sanción final.

Para evitar incidentes es que se ha desalentado la movilización de movimientos promineros, incluidos los del gremio de la construcción -UOCRA- que ya han manifestado se apoyo.

Como parte del operativo de seguridad, la Legislatura fue vallada este lunes y en los alrededores se colocaron cintas para restringir el estacionamiento.

La prohibición para estacionar en las zonas delimitadas comenzó a regir a las 18 y este martes habrá cortes de tránsito en las calles aledañas a la Casa de las Leyes. Se espera que todo se desarrolle en paz.