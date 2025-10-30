Qué parte de las regalías mineras planea compartir Alfredo Cornejo con los intendentes

En el artículo 18 de ese proyecto se establece que un 12% de la recaudación total de las regalías mineras se podrá repartir entre los municipios en cuyo territorio se realice la extracción minera pero con la condición de que adhieran a esta ley. "El 88% restante de los fondos recaudados en concepto de regalías se distribuye a Rentas Generales de la Provincia".

En el texto se blanquea que el objetivo de ese reparto es "garantizar la participación municipal y fortalecer la licencia social para la actividad minera en la región", asegurando un sistema de control y trazabilidad de los minerales.

mineria PSJ cobre mendocino audiencia publica El proyecto de ley de regalías mineras se podría implementar con el proyecto de extracción de cobre que tiene PSJ Cobre Mendocino en Uspallata.

No lo dicen, pero puertas adentro de Casa de Gobierno creen que esa idea de repartir regalías mineras terminará logrando que aún algunos intendentes reticentes a esa extracción se terminen convenciendo de acompañar los proyectos mineros que puedan desarrollarse en sus territorios.

En qué deberían invertir los intendentes lo que les toque de regalías mineras

El proyecto que ya ingresó en Diputados no sólo les otorga esos futuros fondos a los intendentes, también les define exclusivamente en qué deberían gastarlos.

En ese listado figuran:

Obras públicas.

Infraestructura social.

Proyectos ambientales.

Desarrollo productivo.

Parte de las regalías mineras irán a un Fondo de Desarrollo Ambiental

En el reparto de lo que pueda recaudar el Estado de regalías mineras también se especifica que del 88% que llegará a Rentas Generales, una parte vaya a la creación del Fondo de Desarrollo Ambiental.

Se trata del 15% de esa parte de la torta que será afectado a ese fondo con la idea de que sirvan para fortalecer los controles y monitoreos participativos, asegurar la transparencia y promover el fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera.