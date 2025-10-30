Los asesinos de Luciano Gómez recibieron penas de entre 20 y 28 años de prisión

El caso ocurrió el 20 de agosto de 2023, en el festejo de un cumpleaños de 15 en una casa ubicada en calles Esquiú y Dorrego, de San Rafael. En la fiesta, cerca de las 6, el DJ puso la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Balloffet y San Luis.

Esto derivó en una pelea con armas blancas donde algunos jóvenes fueron heridos. Uno de ellos, Gómez, terminó muerto. Otros 2 amigos resultaron con lesiones de gravedad pero lograron salvar su vida.