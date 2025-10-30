Los 3 jóvenes hallados culpables del crimen de Luciano Gómez (18) por un jurado popular, escucharon este jueves sus condenas por parte del juez penal Ariel Hernández. Se trata de Facundo Cervera (29) Alexis Antúnez (20) y Yair Orellana (22).
Los asesinos de Luciano Gómez recibieron penas de entre 20 y 28 años de prisión
Las penas van de 20 a 28 años de prisión. El joven de 18 años murió en una pelea tras escucharse la cumbia de los trapos. Hubo cruces entre hinchas rivales
El caso ocurrió el 20 de agosto de 2023, en el festejo de un cumpleaños de 15 en una casa ubicada en calles Esquiú y Dorrego, de San Rafael. En la fiesta, cerca de las 6, el DJ puso la "Cumbia de los Trapos", una canción de Yerba Brava que es utilizada por hinchas para alentar a sus equipos. Allí se cruzaron los cánticos de jóvenes simpatizantes de los clubes Balloffet y San Luis.
Esto derivó en una pelea con armas blancas donde algunos jóvenes fueron heridos. Uno de ellos, Gómez, terminó muerto. Otros 2 amigos resultaron con lesiones de gravedad pero lograron salvar su vida.
Las condenas a los asesinos de Luciano Gómez
Facundo Cervera recibió una pena de 28 años de prisión por ser autor del delito de homicidio simple agravado y tentativa de homicidio, en ambos casos agravados por la participación de un menor.
Alexis Antúnez recibió una pena de 26 años de prisión por mismas figuras penales, unificando por una condena anterior (7 años) en una única pena de 33 años de prisión.
Yair Orellana fue condenado a 20 años de prisión como autor del delito de homicidio simple agravado por la participación de un menor de edad.