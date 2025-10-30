Se metió sin querer en una foto grupal y cometieron su crimen a golpes limpios

Embed - Raw Video: Woman beaten outside Santa Ana nightclub - 2014-01-20

La investigación por el crimen

Esa noche, alcohol de por medio, el choque con Emilia Calderon desató la furia de Kim Pham: "¿Por qué hablas mierda?", gritó según testigos, lanzando el primer golpe. Pero la respuesta fue desproporcionada.

Candace Marie Brito (27) y Vanesa Tapia Zavala (26), amigas de Emilia Calderon y oficinistas, se metieron en la pelea. En los videos, Kim Pham forcejea, cae, y llueven patadas en la cabeza. En 20 segundos, termina el crimen con la joven convulsionando y su sangre en la vereda.

La autopsia confirmó que se trató de una muerte por trauma encéfalo craneano. Fue imposible precisar si fue un solo golpe el que culminó el crimen, pero sí que hubo mínimo 5 impactos directos. Kim Pham entró en coma y el 21 de enero fue desconectada para concretar la donación de órganos.

crimen kim pham Las dos mujeres que fueron condenadas por el crimen.

Gracias a los videos virales se identificó a las agresoras. Las dos mujeres fueron acusadas de crimen, pero contestaron que se trató de legítima defensa.

El juicio se concretó en julio 2014 y el jurado las declaró culpables de homicidio voluntario y agresión grave, pero absueltas de asesinato. Por el crimen recibieron una pena de 6 años de prisión cada una, más 10.000 dólares en multas.