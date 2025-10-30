California. Estados Unidos. Una selfie inocente se convirtió en sentencia de muerte para Annie Kim Pham, una joven de 23 años que fue víctima de un crimen a la salida de un boliche.
Se metió sin querer en una foto grupal y cometieron su crimen a golpes limpios
El crimen de la joven ocurrido hace más de 10 años todavía es recordado por la violencia inesperada
El 18 de enero de 2014, alrededor de la 1, Kim Pham esperaba en fila con 11 amigos frente al The Crosby, un reconocido boliche. Mientras posaban para una foto, accidentalmente interrumpió a otro grupo que salía del local: una chica llamada Emilia Calderon chocó con ella, arruinando su toma.
Lo que empezó como un roce escaló en segundos a una pelea brutal captada en videos virales de celulares, donde golpes de puños y patadas la mandaron al suelo. Una semana en coma, y Kim Pham fue desconectada. Su crimen: cruzarse sin querer en la foto equivocada.
La investigación por el crimen
Esa noche, alcohol de por medio, el choque con Emilia Calderon desató la furia de Kim Pham: "¿Por qué hablas mierda?", gritó según testigos, lanzando el primer golpe. Pero la respuesta fue desproporcionada.
Candace Marie Brito (27) y Vanesa Tapia Zavala (26), amigas de Emilia Calderon y oficinistas, se metieron en la pelea. En los videos, Kim Pham forcejea, cae, y llueven patadas en la cabeza. En 20 segundos, termina el crimen con la joven convulsionando y su sangre en la vereda.
La autopsia confirmó que se trató de una muerte por trauma encéfalo craneano. Fue imposible precisar si fue un solo golpe el que culminó el crimen, pero sí que hubo mínimo 5 impactos directos. Kim Pham entró en coma y el 21 de enero fue desconectada para concretar la donación de órganos.
Gracias a los videos virales se identificó a las agresoras. Las dos mujeres fueron acusadas de crimen, pero contestaron que se trató de legítima defensa.
El juicio se concretó en julio 2014 y el jurado las declaró culpables de homicidio voluntario y agresión grave, pero absueltas de asesinato. Por el crimen recibieron una pena de 6 años de prisión cada una, más 10.000 dólares en multas.