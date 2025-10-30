Una familia de Lavalle fue víctima de un violento asalto en su casa ubicada en una finca. Los delincuentes se hicieron pasar por policías y dijeron que iban a hacer un allanamiento, pero maniataron a las víctimas y les robaron $1.800.000, 4.500 dólares y celulares. Escaparon en una camioneta que fue encontrada más tarde.
Delincuentes se hicieron pasar por policías y cometieron un millonario asalto en una casa de familia
Las víctimas fueron atacadas por los delincuentes vestidos de policías. Ocurrió en una finca en Lavalle. Escaparon con casi $2 millones, además de 4.500 dólares
Las víctimas son un hombre de 69 años, su esposa de 64 años y su hijo de 37 años, quienes estaban en su casa ubicada en una finca de calle Dorrego, en el distrito El Vergel, en Lavalle.
Relataron que minutos antes de las 7 del miércoles los delincuentes entraron a su casa a la fuerza y se identificaron como policías. Su ropa los confundió y vieron que por lo menos uno de ellos tenía un arma de fuego.
Pero un instante después confirmaron que la sospecha que tenían: no se trataba de policías sino de delincuentes que maniataron a la mujer y la encerraron en una habitación, mientras que a su marido lo golpearon y le exigieron dinero.
Bajo amenazas los delincuentes cometieron el asalto
El hombre se negaba, pero fue amenazado por los ladrones, hasta que consiguieron el botín de $1.800.000, 4.500 dólares y 3 celulares. Cuando estaban por escapar, los asaltantes atacaron también al hijo del matrimonio.
Lo amenazaron y le robaron una camioneta Chevrolet S10 en la que escaparon por calle Dorrego hacia el Sur.
Las víctimas pidieron auxilio y vecinos llamaron al 911. En pocos minutos llegaron móviles a la casa de las víctimas y rastrillaron la zona hasta que en calle Eugenio Montenegro, frente al barrio Las Violetas, hallaron la camioneta de la familia, pero sin rastros de los delincuentes.