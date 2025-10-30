Inicio Policiales delincuentes
En Lavalle

Delincuentes se hicieron pasar por policías y cometieron un millonario asalto en una casa de familia

Las víctimas fueron atacadas por los delincuentes vestidos de policías. Ocurrió en una finca en Lavalle. Escaparon con casi $2 millones, además de 4.500 dólares

Por UNO
Delincuentes vestidos como policías cometieron un millonario asalto en Lavalle. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Una familia de Lavalle fue víctima de un violento asalto en su casa ubicada en una finca. Los delincuentes se hicieron pasar por policías y dijeron que iban a hacer un allanamiento, pero maniataron a las víctimas y les robaron $1.800.000, 4.500 dólares y celulares. Escaparon en una camioneta que fue encontrada más tarde.

Las víctimas son un hombre de 69 años, su esposa de 64 años y su hijo de 37 años, quienes estaban en su casa ubicada en una finca de calle Dorrego, en el distrito El Vergel, en Lavalle.

Mujer policía en Mendoza
El asalto fue cometido en una casa en zona de fincas en Lavalle, de donde los delincuentes escaparon con un gran botín. Imagen ilustrativa.

Relataron que minutos antes de las 7 del miércoles los delincuentes entraron a su casa a la fuerza y se identificaron como policías. Su ropa los confundió y vieron que por lo menos uno de ellos tenía un arma de fuego.

Pero un instante después confirmaron que la sospecha que tenían: no se trataba de policías sino de delincuentes que maniataron a la mujer y la encerraron en una habitación, mientras que a su marido lo golpearon y le exigieron dinero.

Bajo amenazas los delincuentes cometieron el asalto

El hombre se negaba, pero fue amenazado por los ladrones, hasta que consiguieron el botín de $1.800.000, 4.500 dólares y 3 celulares. Cuando estaban por escapar, los asaltantes atacaron también al hijo del matrimonio.

Lo amenazaron y le robaron una camioneta Chevrolet S10 en la que escaparon por calle Dorrego hacia el Sur.

Las víctimas pidieron auxilio y vecinos llamaron al 911. En pocos minutos llegaron móviles a la casa de las víctimas y rastrillaron la zona hasta que en calle Eugenio Montenegro, frente al barrio Las Violetas, hallaron la camioneta de la familia, pero sin rastros de los delincuentes.

