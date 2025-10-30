Delincuentes se hicieron pasar por policías y cometieron un millonario asalto en una casa de familia

Pero un instante después confirmaron que la sospecha que tenían: no se trataba de policías sino de delincuentes que maniataron a la mujer y la encerraron en una habitación, mientras que a su marido lo golpearon y le exigieron dinero.

Bajo amenazas los delincuentes cometieron el asalto

El hombre se negaba, pero fue amenazado por los ladrones, hasta que consiguieron el botín de $1.800.000, 4.500 dólares y 3 celulares. Cuando estaban por escapar, los asaltantes atacaron también al hijo del matrimonio.

Lo amenazaron y le robaron una camioneta Chevrolet S10 en la que escaparon por calle Dorrego hacia el Sur.

Las víctimas pidieron auxilio y vecinos llamaron al 911. En pocos minutos llegaron móviles a la casa de las víctimas y rastrillaron la zona hasta que en calle Eugenio Montenegro, frente al barrio Las Violetas, hallaron la camioneta de la familia, pero sin rastros de los delincuentes.