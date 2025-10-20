Inicio Policiales delincuentes
Delincuentes rompieron un vidrio de un café en pleno centro y robaron una caja registradora

Dos delincuentes quedaron grabados por las cámaras de seguridad cuando cometieron el robo en un café ubicado frente al Poder Judicial y la Casa de Gobierno

Por UNO
Los delincuentes entraron al café durante la madrugada y escaparon con una caja registradora.

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Dos delincuentes cometieron un robo con total impunidad en pleno centro de Mendoza, donde reventaron un vidrio de un café y entraron para llevarse una caja registradora. Es el segundo hecho que ocurre en menos de una semana en Capital.

El robo ocurrió durante la madrugada de este lunes en el café Bastante, ubicado en la esquina de calles España y Pedro Molina, de Capital, frente al parque Cívico, al Poder Judicial y a la Casa de Gobierno.

inseguridad robo mendoza centro 2
Fueron 2 delincuentes que rompieron el vidrio y robaron una caja registradora del café de calles España y Pedro Molina, de Ciudad.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron a 2 delincuentes. Uno de ellos rompió el vidrio tras golpearlo con un elemento, mientras que el otro fue el que ingresó y robó la caja registradora.

Con total impunidad los delincuentes escaparon rápidamente del lugar y no fueron detenidos. El dueño del café aseguró que fue más el daño el que hicieron que el robo en sí, y lamentó lo ocurrido.

El segundo robo que delincuentes cometen en el centro

El miércoles de la semana pasada delincuentes reventaron la reja y puerta de vidrio de un local de motos ubicado en la esquina de calles Colón y 9 de Julio, una zona muy transitada, iluminada y rodeada de cámaras de la Capital de Mendoza.

Sin embargo, los delincuentes robaron 4 motos, de las cuales 3 fueron recuperadas debido a que las dejaron abandonadas al no poder arrancarlas. Además, robaron cascos, ropa y otros elementos.

