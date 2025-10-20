Delincuentes rompieron un vidrio de un café en pleno centro y robaron una caja registradora

Con total impunidad los delincuentes escaparon rápidamente del lugar y no fueron detenidos. El dueño del café aseguró que fue más el daño el que hicieron que el robo en sí, y lamentó lo ocurrido.

El segundo robo que delincuentes cometen en el centro

El miércoles de la semana pasada delincuentes reventaron la reja y puerta de vidrio de un local de motos ubicado en la esquina de calles Colón y 9 de Julio, una zona muy transitada, iluminada y rodeada de cámaras de la Capital de Mendoza.

Sin embargo, los delincuentes robaron 4 motos, de las cuales 3 fueron recuperadas debido a que las dejaron abandonadas al no poder arrancarlas. Además, robaron cascos, ropa y otros elementos.