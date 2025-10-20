Dos delincuentes cometieron un robo con total impunidad en pleno centro de Mendoza, donde reventaron un vidrio de un café y entraron para llevarse una caja registradora. Es el segundo hecho que ocurre en menos de una semana en Capital.
Delincuentes rompieron un vidrio de un café en pleno centro y robaron una caja registradora
Dos delincuentes quedaron grabados por las cámaras de seguridad cuando cometieron el robo en un café ubicado frente al Poder Judicial y la Casa de Gobierno
El robo ocurrió durante la madrugada de este lunes en el café Bastante, ubicado en la esquina de calles España y Pedro Molina, de Capital, frente al parque Cívico, al Poder Judicial y a la Casa de Gobierno.
Las cámaras de seguridad del comercio registraron a 2 delincuentes. Uno de ellos rompió el vidrio tras golpearlo con un elemento, mientras que el otro fue el que ingresó y robó la caja registradora.
Con total impunidad los delincuentes escaparon rápidamente del lugar y no fueron detenidos. El dueño del café aseguró que fue más el daño el que hicieron que el robo en sí, y lamentó lo ocurrido.
El segundo robo que delincuentes cometen en el centro
El miércoles de la semana pasada delincuentes reventaron la reja y puerta de vidrio de un local de motos ubicado en la esquina de calles Colón y 9 de Julio, una zona muy transitada, iluminada y rodeada de cámaras de la Capital de Mendoza.
Sin embargo, los delincuentes robaron 4 motos, de las cuales 3 fueron recuperadas debido a que las dejaron abandonadas al no poder arrancarlas. Además, robaron cascos, ropa y otros elementos.