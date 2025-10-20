Inicio Sociedad Alerta
Viento sin pausa: el SMN emitió alerta por ráfagas de hasta 75 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por la llegada de fuertes vientos a muchas provincias

Evita salir durante un alerta.
Nicolás Ríos / Diario UNO

Muchas provincias se verán afectadas por la llegada de fuertes vientos este lunes 20 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de ráfagas de hasta 75 km/h a ciertas provincias. A continuación te contaremos todos los detalles sobre la llegada de este fenómeno al país.

Alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, La Rioja y Mendoza. El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Estas son las provincias afectadas este lunes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la alertas amarillas significan posibles fenómenos con capacidad de daño. Lo que puede significar la interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento monitoreado podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

La alerta amarilla es la más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Esto no significa que no se registren eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se tratan de fenómeno como tormentas.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

Toma las medidas necesarias para cuidarte.

  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

